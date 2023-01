Γιατί οι κεντρικές τράπεζες «μαζεύουν» χρυσό;

Ήδη από την έκθεση του Νοεμβρίου, το World Economic Forum και ειδικότερα το Centre for the New economy and Society, είχε παρουσιαστεί αύξηση της ζήτησης για χρυσό κατά 28% μέσα στο 2022. Μιας ζήτησης που καθοδηγήθηκε κυρίως από τις κεντρικές τράπεζες πολλών χωρών. Η ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις και για το ενδεχόμενο ύφεσης, οδήγησαν τη ζήτηση σε χρυσό από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών, σε επίπεδα που είχε να δει η ανθρωπότητα από το 1967. Από την εποχή δηλαδή που η τιμή του δολαρίου ήταν συνδεδεμένη με τον χρυσό.

Έτσι όπως βλέπουμε στο ακόλουθο γράφημα του ΔΝΤ, τα αποθεματικά των κεντρικών τραπεζών σε χρυσό βρίσκονται σήμερα λίγο χαμηλότερα από το υψηλότερο σημείο όλων των εποχών, που ήταν οι 36,782 τόνοι το Νοέμβριο του 1974.

Στο ακόλουθο γράφημα του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού, απεικονίζεται η πορεία της ζήτησης σε χρυσό από το 2010 μέχρι σήμερα. Με σκούρο μπλε παρουσιάζονται οι αγορές των κεντρικών τραπεζών και με γαλάζιο χρώμα το συνολικό βάρος σε ράβδους χρυσού και χρυσά νομίσματα που αγοράστηκαν μέχρι το Q3 στο 2022.

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, με βάση στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού, η Τουρκία ήταν ο μεγαλύτερος αγοραστής με πάνω από 100 τόνους, ακολουθούμενη από την Αίγυπτο με πάνω από 40 τόνους, ενώ ψηλά στη λίστα βρέθηκαν και η Ινδία με πάνω από 30 τόνους, όπως βλέπουμε και στο ακόλουθο γράφημα. Όλες οι χώρες και κυρίως της Ασίας αύξησαν σημαντικά τις αγορές χρυσού για δύο λόγους.

Ο πρώτος λόγος είναι η διασπορά κινδύνου στα συναλλαγματικά τους αποθέματα και η δειλή προσπάθεια απομάκρυνσής τους από το δολάριο. Ο δεύτερος λόγος είναι η ραγδαία υποτίμηση των περιφερειακών νομισμάτων έναντι του δολαρίου και η αναζήτηση ενός μαξιλαριού ασφαλείας. Όπως παρατηρούμε στο σχετικό διάγραμμα υπάρχουν και χώρες με αρνητικό ισοζύγιο όσον αφορά στις αγοραπωλησίες χρυσού. Έτσι με κόκκινο χρώμα εμφανίζονται οι χώρες που προέβησαν σε πωλήσεις χρυσού, ανάμεσα στις οποίες είναι η Πολωνία, η Ρωσία, η Γερμανία και το Καζακστάν.

Στο ακόλουθο διάγραμμα βλέπουμε τις αγορές και πωλήσεις χρυσού, από την πλευρά των κεντρικών τραπεζών των χωρών που είναι και παραγωγοί χρυσού. Παρατηρούμε ξεκάθαρα τις σημαντικές αγορές χρυσού από την πλευρά της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας που οδήγησαν τις τιμές και πάλι πάνω από τα $1.700 την ουγκιά. Ο όγκος των αγορών της Κίνας αποτυπώνεται με ροζ χρώμα και εμφανίζεται ξαφνικά το Νοέμβριο.

Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, δείχνουν πως οι μαζικές αγορές χρυσού θα συνεχιστούν. Και οι αγορές εμπορευμάτων παραμένουν σε κατάσταση αναμονής για να διαπιστώσουν εάν οι κινεζικές κινήσεις θα αποκτήσουν την ένταση που είχαν παρουσιάσει το 2009 όταν η Κίνα είχε αυξήσει κατά 76% τα αποθέματά της σε χρυσό και το 2015 όταν και πάλι είχε αυξήσει κατά 57% τα αποθέματά της σε χρυσό. Το ακόλουθο γράφημα δείχνει την αλλαγή συμπεριφοράς της Κίνας απέναντι στον χρυσό το 2009 και 2015.

Οι πολιτικές της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας, εντάσσονται στην προσπάθεια επίτευξης τεσσάρων διαφορετικών στόχων. Ο πρώτος είναι η διαφοροποίηση των συναλλαγματικών αποθεματικών και η διασπορά κινδύνου. Ο δεύτερος είναι η προσπάθεια αποδολαριοποίησης και αντικατάστασης του από ένα «καλάθι νομισμάτων και αξιών» μεταξύ των οποίων είναι και ο χρυσός. Μια προσπάθεια η οποία συνεχίζεται με μεθοδικό τρόπο, δίχως ωστόσο να έχει επιτύχει να εκτοπίσει το δολάριο. Ο τρίτος στόχος είναι η δημιουργία αναχώματος απέναντι στη συρρίκνωση της ανάπτυξης της κινεζικής οικονομίας. Και ο τέταρτος είναι ο κίνδυνος έκρηξης της «πιστωτικής φούσκας», που δεν έχει καταφέρει να ενισχύσει περαιτέρω την κινεζική οικονομία.

Συμπερασματικά, η πιθανότητα να συνεχιστούν οι αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες είναι μεγάλη. Σε αυτό συνηγορεί σε σημαντικό βαθμό, η επιστροφή του ύψους των αποθεμάτων σε χρυσό στα επίπεδα του 1974. Από την κρίση που προέκυψε μετά από την κατάρρευση της Lehman Brothers μέχρι σήμερα, τα αποθέματα σε χρυσό που διακρατούν οι κεντρικές τράπεζες, έχουν αυξηθεί κατά +23%.

Ανοδικό δείχνει και το ακόλουθο εβδομαδιαίο διάγραμμα της τιμής του SPDR Gold Shares (GLD) που είναι το μεγαλύτερο ETF στον κόσμο που επενδύει σε φυσικό χρυσό. Η τιμή του GLD έχει διασπάσει ανοδικά για τα καλά τον κινητό μέσο όρο των 50 εβδομάδων. Μια διάσπαση που μπορεί να δώσει περαιτέρω ώθηση με όρους τεχνικής ανάλυσης.