Γιατί ανεβοκατεβαίνουν οι μετοχές των εταιρειών microchips

Μπορεί οι περισσότεροι επενδυτές να έχουν το βλέμμα τους στραμμένο στον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ αλλά την ίδια στιγμή συμβαίνουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε σημαντικούς τομείς της χρηματιστηριακής αγοράς, με άμεσο αντίκτυπο στην πορεία σημαντικών μετοχών. Σήμερα θα μας απασχολήσουν δύο ειδήσεις που επηρέασαν άμεσα πολλές μετοχές του κλάδου των μικροεπεξεργαστών στις χρηματιστηριακές αγορές των ΗΠΑ και της Ασίας.

Στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνιας των ΗΠΑ μία εκδήλωση της Arm Holdings (ARM NASDAQ) με κύριο θέμα την παρουσίαση των νέων προϊόντων της εταιρείας.

Η εταιρεία που ιδρύθηκε και εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ελέγχεται σε πολύ μεγάλο ποσοστό από την ιαπωνική Softbank (9984 Tokyo) και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Nasdaq, ασχολείται με τον σχεδιασμό μικροεπεξεργαστών και τα έσοδά της προέρχονται από τις πληρωμές royalties από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα σχέδια της Arm ως βάση για τα δικά τους προϊόντα.

Η εταιρεία είχε απογοητεύσει τους επενδυτές τους τελευταίους μήνες καθώς δεν είχε καταφέρει να τους πείσει πως οι πωλήσεις της θα σημειώσουν σημαντική αύξηση τα επόμενα χρόνια. Η παρουσίαση της Τρίτης μάλλον κατάφερε να αλλάξει την διάθεσή τους.

Η είδηση που βγήκε από τον διευθύνοντα σύμβουλο Rene Haas ήταν πως για πρώτη φορά στην ιστορία της η Arm δεν θα περιοριστεί στην σχεδίαση ενός μικροεπεξεργαστή αλλά θα τον κατασκευάσει κιόλας, με την βοήθεια του ταϊβανέζικου κολοσσού TSMC (TSM NYSE, 2330 TAIPEI).

Όπως εξήγησε ο Haas, το microchip αυτό θα είναι τύπου CPU (Central Processing Unit). Οι μικροεπεξεργαστές αυτού του τύπου κυριαρχούσαν μέχρι πριν μερικά χρόνια, καθώς αποτελούν την καρδιά και το μυαλό των προσωπικών υπολογιστών και των laptops, με την Intel (INTC NASDAQ) και την AMD (AMD NASDAQ) να είναι οι πιο μεγάλες δυνάμεις στον τομέα. Με την επέλαση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η ζήτηση για τα CPUs μειώθηκε σημαντικά καθώς όλο το ενδιαφέρον στράφηκε προς τα GPUs (Graphics Processing Unit) που αποτελούν την βάση της υπολογιστικής δύναμης των data centers και κατασκευάζονται κυρίως από την Nvidia (NVDA NASDAQ).

Καθώς ο τομέας ΤΝ εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό και έχει αρχίσει ήδη να αυξάνεται πολύ η δραστηριότητα των AI Agents, η ζήτηση για CPUs έχει αρχίσει να αυξάνεται και πάλι. Όπως επισήμανε ο Haas και έχουν ήδη αναφέρει πολλοί συνάδελφοί του από άλλες εταιρείες του κλάδου, τα CPUs ταιριάζουν πολύ στην λειτουργία των Agents και μέσα στα επόμενα χρόνια αναμένεται να αυξηθεί κατακόρυφα η παρουσία τους μέσα στα data centers.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Arm κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, ο κύκλος εργασιών από τις πωλήσεις CPUs αναμένεται να φθάσει τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως το 2031, ενώ αυτή την στιγμή είναι μηδενικός. Μαζί με τα έσοδα της εταιρείας από τα royalties, η εκτίμηση για τον συνολικό ετήσιο κύκλο εργασιών το 2031 ανέβηκε προς τα 25 δις δολάρια, δηλαδή περίπου πέντε φορές πάνω από τον τωρινό.

Όπως είναι φυσικό, η παρουσίαση ενθουσίασε τους αναλυτές και τους επενδυτές, καθώς ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκαν αυτές οι εκτιμήσεις.

Έτσι την επόμενη ημέρα η μετοχή της Arm ανέβηκε κατά 16% περίπου και έκλεισε στα 157,07 δολάρια ενώ κάποια στιγμή είχε φθάσει μέχρι τα 166. Αν τις επόμενες ημέρες τα πράγματα είναι ήρεμα στα διεθνή χρηματιστήρια, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να δούμε την μετοχή να πλησιάζει προς τα υψηλά του περασμένου φθινοπώρου, κοντά στα 183 δολάρια, καθώς τα νέα ήταν αναμφίβολα θετικά και όχι αναμενόμενα.

Εκτός όμως από την μετοχή της Arm, από τις δηλώσεις του Haas περί σημαντικής αύξησης της ζήτησης για CPUs τα επόμενα χρόνια ευνοήθηκαν και οι μετοχές της Intel, η οποία ανέβηκε κατά 7.08% και της AMD η οποία ανέβηκε κατά 7,22%. Δεν χρειάζεται και πολλή φαντασία για να αντιληφθούμε τον λόγο της ανόδου. Αν η ζήτηση για τα CPUs σημειώνει τόσο μεγάλη αύξηση, τι πιο λογικό από το να ωφεληθούν οι δύο εταιρείες με την πιο ισχυρή θέση στον συγκεκριμένο τομέα αυτή την στιγμή.

Την στιγμή που οι επενδυτές έστελναν ψηλά την μετοχή της Arm, οι μετοχές των εταιρειών του κλάδου των μικροεπεξεργαστών μνήμης ακολουθούσαν καθαρά πτωτική πορεία. Η Micron Technology (MU NASDAQ) υποχώρησε κατά 3,40% και αυτή της Sandisk (SNDK NASDAQ) κατά 3,50%. Η πτώση τους συνεχίστηκε και κατά την χθεσινή συνεδρίαση της Wall Street και μία ώρα μετά την έναρξή της η Sandisk έπεφτε κατά 7% και η Micron κατά 4%.

Ενδιάμεσα, στα ασιατικά χρηματιστήρια το πρωί της Πέμπτης, οι τρεις μεγαλύτερες δυνάμεις της περιοχής στον ίδιο τομέα έπεσαν σημαντικά. Η Kioxia (285A TOKYO) έχασε 5,70%, η Samsung Electronics (005930 SEOUL) 4,71% και η SK Hynix (000660 SEOUL) 6,23%.

Παρά το γεγονός πως και οι 5 αυτές μετοχές έχουν κάνει τεράστια άνοδο από τις αρχές του 2025 και δεν θα ήταν παράδοξο το να πέφτουν όλες μαζί, στην συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε όντως κάποιος λόγος. Μία ανακοίνωση της Google σχετικά με την τεχνολογία TurboQuant που έχουν αναπτύξει οι ερευνητές της έδωσε την αφορμή για την πτώση. Η ανακοίνωση ανέφερε πως η TurboQuant μπορεί να μειώσει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες των συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης σε μικροεπεξεργαστές μνήμης.

Αυτό μάλλον δεν άρεσε σε ορισμένους επενδυτές οι οποίοι αποφάσισαν να «γράψουν» τα κέρδη τους (κάποιες από αυτές τις μετοχές έχουν τουλάχιστον πενταπλασιάσει την τιμή τους σε διάστημα λίγο περισσότερο του ενός έτους). Η αλήθεια βέβαια είναι πως, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η ζήτηση για τους μικροεπεξεργαστές μνήμης θα ξεπερνά κατά πολύ την προσφορά για μερικά χρόνια ακόμα, καθώς ακόμα και αν το σύστημα της Google μπορεί όντως να μειώσει τις ανάγκες των data centers για μνήμη, αυτό δεν θα συμβεί μέσα σε μερικούς μήνες.

Επίσης, όπως διαβάσαμε χθες στον διεθνή Τύπο, ακόμα και αν το TurboQuant είναι όντως τόσο καλό, αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ακόμα μεγαλύτερη αύξηση της δυναμικότητας των data centers με τελικό αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση των αρνητικών συνεπειών για τις εταιρείες που κατασκευάζουν τα chips μνήμης.

Θεωρητικά, αν λάβουμε υπόψη μας και την πολύ θετική άποψη για τις παραπάνω μετοχές από το μεγαλύτερο μέρος της κοινότητας των χρηματιστηριακών αναλυτών, θα πρέπει να ερμηνεύσουμε την αρνητική συμπεριφορά των παραπάνω μετοχών ως απλά μία συνέχεια της διορθωτικής πορείας που ακολουθούν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς τα κέρδη τους είναι ακόμα πάρα πολύ μεγάλα και το γενικότερο χρηματιστηριακό κλίμα είναι αρνητικό λόγω του πολέμου.

Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, η πτώση αυτών των μετοχών μπορεί να αποδειχθεί μία πολύ καλή επενδυτική ευκαιρία, παρά την πολύ μεγάλη άνοδο τους από την αρχή του 2025. Από την άλλη βέβαια, μερικές φορές η χρηματιστηριακή οθόνη μας δίνει μηνύματα που φαίνονται παράλογα αλλά ύστερα από καιρό αποδεικνύονται πολύ σωστά.

Είναι προφανώς νωρίς για να πούμε πόσο σημαντικά ήταν τα νέα των προηγούμενων ημερών για τις εταιρείες που προαναφέραμε. Δεν είναι όμως καθόλου νωρίς για να τονίσουμε πως υπάρχουν και άλλα νέα εκτός των πολεμικών και καλό είναι να τα παρακολουθούμε με προσοχή γιατί αυτά θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε σημαντικούς τομείς όπως αυτός της τεχνολογίας.