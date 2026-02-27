Γερμανία: Εντός του στόχου της ΕΚΤ ο πληθωρισμός - Στο 2% για τον Φεβρουάριο

Μικρή αλλά και απρόσμενη κάμψη παρουσίασε ο πληθωρισμός στη Γερμανία για τον Φεβρουάριο, ανερχόμενος στο επίπεδο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως στόχο για τη σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία (Destatis), ο ετήσιος πληθωρισμός -εναρμονισμένος με τις τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης- διαμορφώνεται στο 2% έναντι 2,1% τον Ιανουάριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στο 2,1%.

Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώθηκε στο 0,4% από -0,1% τον Ιανουάριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 0,5%.

Ο γενικός πληθωρισμός στη Γερμανία σε ετήσιο επίπεδο διαμορφώνεται στο 1,9% από 2,1% τον Ιανουάριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 2%. Σε μηνιαίο επίπεδο διαμορφώνεται στα 0,2% έναντι 0,1% τον Ιανουάριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στο 0,5%.

Σημειώνεται πως τα στοιχεία έρχονται αφού η Γαλλία και η Ισπανία κατέγραψαν πληθωρισμό που ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών και ενόψει των στοιχείων που δημοσιεύσει η Eurostat για το σύνολο της Ευρωζώνης την ερχόμενη εβδομάδα.