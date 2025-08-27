Γερμανία: Απρόσμενη επιδείνωση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη τον Σεπτέμβριο

Επιδείνωση που ήταν χειρότερη από τις εκτιμήσεις των αναλυτών παρουσίασε ο πρόδρομος δείκτης καταναλωτικής στη Γερμανία που καταρτίζει το ινστιτούτο GfK, σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη.

Ο δείκτης για του καταναλωτικού κλίματος στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης διαμορφώθηκε στις -23,65 μονάδες έναντι -21,7 μονάδων τον Αύγουστο.

Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις -21,5 μονάδες.

Η απότομη πτώση των προοπτικών εισοδήματος, που έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο, έπαιξε σημαντικό ρόλο στη συνολική πτώση.

Η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού επηρεάζει επίσης τους καταναλωτές, οι οποίοι φοβούνται ότι η γεωπολιτική κατάσταση και η πολιτική δασμών της αμερικανικής κυβέρνησης θα οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, σε αύξηση των τιμών της ενέργειας, σύμφωνα με την έρευνα.