Γερμανία: Απρόσμενη άνοδος για τις λιανικές πωλήσεις τον Δεκέμβριο

Σημαντικά πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στη Γερμανία για τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ομοσπονδιακή στατιστική υπηρεσία της χώρας (Destatis).

Σε ετήσιο επίπεδο οι γενικές λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,2% έναντι συρρίκνωσης 1,6% τον Νοέμβριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 2%.

Σε μηνιαίο επίπεδο ενισχύθηκαν 0,1% έναντι πτώσης 0,5% τον Νοέμβριο, εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών.