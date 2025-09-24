Γερμανία: Απροσδόκητη πτώση στο επιχειρηματικό κλίμα - Καθυστερεί η ανάκαμψη της οικονομίας

Απρόσμενη πτώση εμφάνισε για τον Σεπτέμβριο το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία, σύμφωνα με τον σχετικό δείκτη που καταρτίζει το ινστιτούτο Ifo, υπογραμμίζοντας τις προκλήσεις που συνεχίζει να αντιμετωπίσει η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος διαμορφώθηκε στις 87,7 μονάδες έναντι 89 μονάδων τον Αύγουστο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 89,4 μονάδες.

Ο δείκτης τρεχουσών συνθηκών έπεσε στις 85,7 μονάδες από τις 86,4 μονάδες του Αυγούστου και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 6,6 μονάδες.

Ο δείκτης προσδοκιών (για τους επόμενους 6 μήνες) υποχώρησε στις 89,7 μονάδες από τις 91,6 μονάδες και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 92 μονάδες.

Καθυστερεί η ανάκαμψη

«Οι προοπτικές για οικονομική ανάκαμψη έχουν υποστεί οπισθοδρόμηση», δήλωσε ο πρόεδρος του Ifo, Κλέμενς Φουέστ.

Υπάρχει μια αυξανόμενη αίσθηση ότι οι υποσχεθείσες μεταρρυθμίσεις της νέας κυβέρνησης για την αναζωογόνηση της οικονομίας είναι πιο αργές και λιγότερο εκτεταμένες από ό,τι αρχικά αναμενόταν, μετέδωσε το Reuters.

Η πτώση του δείκτη προσδοκιών του Ifo αντικατοπτρίζει μια συγκρατημένη διάθεση, καθώς οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις έχουν προχωρήσει πολύ αργά, δήλωσε ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank.

Η Γερμανία αγωνίστηκε να ανακτήσει τη δυναμική της φέτος, με την οικονομία να συρρικνώνεται κατά 0,3% το δεύτερο τρίμηνο σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του έτους, καθώς η ζήτηση στις ΗΠΑ επιβραδύνθηκε μετά από μήνες αγορών εν αναμονή των νέων δασμών του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η Capital Economics αναμένει ότι η ανάπτυξη θα επιταχυνθεί σημαντικά μόνο το επόμενο έτος, όταν η δημοσιονομική πολιτική αναμένεται να χαλαρώσει σημαντικά, δήλωσε η ανώτερη οικονομολόγος για την Ευρώπη Φραντζίσκα Πάλμας.

«Και ακόμη και τότε, πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη θα είναι ασθενέστερη από ό,τι αναμένουν οι περισσότεροι» είπε η Πάλμας.

Ο δείκτης Ifo σημείωσε πτώση σε όλους τους τομείς, με εξαίρεση τον κατασκευαστικό κλάδο, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Η απροσδόκητα απότομη πτώση του δείκτη Ifo μειώνει τις ελπίδες για ταχεία οικονομική ανάκαμψη, δήλωσε ο Ρόμπιν Γουίνκλερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Deutsche Bank στη Γερμανία.

Ωστόσο, σημείωσε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία αυξήθηκε με ταχύτερο ρυθμό τον Σεπτέμβριο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 μηνών, σύμφωνα με τον σύνθετο δείκτη αγορών της HCOB που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

«Η γερμανική οικονομία αναπτύσσεται και πάλι, αλλά με αδύναμους ρυθμούς» πρόσθεσε.