Η General Motors Company ανακοίνωσε σχέδια να φέρει στην αγορά τεχνολογία οδήγησης χωρίς να χρειάζεται ο οδηγός να έχει τα μάτια στον δρόμο έως το 2028, με την πρώτη εφαρμογή να εμφανίζεται στο ηλεκτρικό SUV Cadillac ESCALADE IQ.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης GM Forward στη Νέα Υόρκη, όπου η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος Μέρι Μπάρα και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη παρουσίασαν εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, τη ρομποτική, την ενέργεια και την αυτονομία οδήγησης.

Η μετοχή της GM αυξήθηκε κατά 0,5% μετά τα νέα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία έχει ήδη χαρτογραφήσει 600.000 μίλια δρόμων χωρίς χέρια στη Βόρεια Αμερική, με τους πελάτες να έχουν οδηγήσει 700 εκατομμύρια μίλια χρησιμοποιώντας την τεχνολογία Super Cruise, χωρίς να καταγραφεί ούτε ένα ατύχημα που να αποδίδεται στο σύστημα. Η GM επωφελείται επίσης από τεχνολογία και πλαίσια επικύρωσης της Cruise, που έχει διανύσει πάνω από πέντε εκατομμύρια μίλια πλήρως αυτόνομης οδήγησης.

Από την επόμενη χρονιά, τα οχήματα της GM θα διαθέτουν συνομιλητική Tεχνητή νοημοσύνη μέσω Google Gemini, επιτρέποντας φυσική επικοινωνία με το αυτοκίνητο. Αργότερα, η εταιρεία θα παρουσιάσει δικό της προσαρμοσμένο AI, βελτιστοποιημένο για την οχήματα και τις προσωπικές προτιμήσεις των οδηγών.

Το 2028, η GM θα λανσάρει μια νέα κεντρική υπολογιστική πλατφόρμα, ξεκινώντας με το Cadillac ESCALADE IQ, που θα ενοποιεί όλα τα κύρια συστήματα οχήματος σε έναν υπολογιστικό πυρήνα, παρέχοντας 10 φορές περισσότερη χωρητικότητα ενημερώσεων over-the-air, 1.000 φορές μεγαλύτερο εύρος ζώνης και έως 35 φορές υψηλότερη απόδοση AI για αυτονομία και προηγμένα χαρακτηριστικά.

Η εταιρεία προχωρά επίσης στην ανάπτυξη ρομποτικών δυνατοτήτων στα Autonomous Robotics Center στο Warren, Michigan και στο εργαστήριο στο Mountain View, California, με περισσότερους από 100 ειδικούς να αναπτύσσουν συστήματα βασισμένα σε δεκαετίες δεδομένων παραγωγής της GM.