Γαλλία: Τα ομόλογα καταρρέουν μετά την πρόταση για ψήφο εμπιστοσύνης - «Κίνδυνος για επιδρομή ΔΝΤ», λέει ο ΥΠΟΙΚ

«Καμπανάκι» έκρουσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Ερίκ Λομπάρντ σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός του 2026, σημειώνοντας ότι πρέπει να αποφευχθεί ο κίνδυνος «επιδρομής» του ΔΝΤ.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το Reuters, ο Λομπάρντ τόνισε ότι ο κίνδυνος του ΔΝΤ είναι πολύ πιθανός.

Την ίδια ώρα, σημείωσε ότι ο προϋπολογισμός του 2026 θα είναι ένας προϋπολογισμός ανάκαμψης, ενώ σημείωσε ότι «δεν έχουμε αποδεχθεί την πτώση της κυβέρνησης».

Υπενθυμίζεται ότι, o Γάλλος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από το κοινοβούλιο στις 8 Σεπτεμβρίου, θέτοντας σε δοκιμασία την επιβίωση της κυβέρνησής του ενόψει της συζήτησης για τον αντιδημοφιλή προϋπολογισμό.

Η κίνηση, που ο ίδιος συνδέει με την ανάγκη να «μην βυθιστεί η χώρα στον κίνδυνο», εντείνει το κλίμα πολιτικής αβεβαιότητας στη Γαλλία.

Σημειώνεται ότι, οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων σημείωσαν άνοδο στο υψηλότερο από τον Μάρτιο επίπεδο, ενώ η προσαύξηση που απαιτούν οι επενδυτές για να διατηρήσουν τα γαλλικά ομόλογα αντί για τα γερμανικά αυξήθηκε σημαντικά μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Φρανσουά Μπαϊρού για ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνησή του.

Ειδικότερα, η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας αυξήθηκε κατά 9 μονάδες βάσης στις περιορισμένες συναλλαγές μετά το κλείσιμο των αγορών, φτάνοντας στο 3,508%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο.

Η διαφορά μεταξύ των αποδόσεων των 10ετών ομολόγων της Γαλλίας και της Γερμανίας, το πριμ που απαιτούν οι επενδυτές για να κρατήσουν γαλλικό χρέος αντί για γερμανικό, διευρύνθηκε κατά σχεδόν 7 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο.

Αυτή θα ήταν η μεγαλύτερη ημερήσια διεύρυνση του spread μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας από τον Ιούνιο του περασμένου έτους, πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές που οδήγησαν στο σημερινό αδιέξοδο στο κοινοβούλιο.