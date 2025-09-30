Fermi: Ένα IPO με τρομερές φιλοδοξίες

Ο Enrico Fermi είναι μία από τις πιο ιστορικές μορφές της Φυσικής του 20ου αιώνα και το όνομά του είναι, ανάμεσα στα άλλα, άρρηκτα συνδεμένο με τη δημιουργία των πρώτων πυρηνικών αντιδραστήρων. Σε μία χρηματιστηριακή περίοδο που η πυρηνική ενέργεια αποτελεί συστατικό σίγουρης απογείωσης των μετοχών, η επιλογή αυτού του ονόματος από τον Rick Perry και τους συνεργάτες του δεν προκαλεί εντύπωση.

Ο ρεπουμπλικανός πρώην κυβερνήτης του Τέξας και υπουργός ενέργειας κατά την διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ και οι συνεταίροι του, ίδρυσαν την εταιρεία τον περασμένο Ιανουάριο και παρά το γεγονός πως βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο, αποφάσισαν να κινηθούν γρήγορα για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο. Η Fermi υπέβαλε τον φάκελό της στις αρμόδιες εποπτικές αρχές την 8η Σεπτεμβρίου και την περασμένη Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου προχώρησε και στη σχετική ενημέρωση των επενδυτών και του οικονομικού Τύπου.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, η εταιρεία πιστεύει πως την 1η Οκτωβρίου θα δει τη μετοχή της να ξεκινά τη διαπραγμάτευσή της στο αμερικανικό χρηματιστήριο Nasdaq χρησιμοποιώντας το χρηματιστηριακό σύμβολο FRMI, με σκοπό την διαπραγμάτευσή της κάποια στιγμή και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει την έκδοση 25 εκατομμυρίων νέων μετοχών και των πώλησή τους στους επενδυτές σε μία τιμή ανάμεσα στα 18 και τα 22 δολάρια ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει πως, εφόσον τα πράγματα εξελιχθούν κατ’ ευχήν, η εταιρεία θα μπορέσει να αντλήσει μέχρι και 550 εκατομμύρια δολάρια και η συνολική χρηματιστηριακή της αξία θα ξεπεράσει τα 13 δισεκατομμύρια δολάρια.

Κρίνοντας βέβαια από την πορεία των πιο πρόσφατων αρχικών δημοσίων εγγραφών (IPOs) στα αμερικανικά χρηματιστήρια, δεν θα εκπλαγούμε καθόλου αν τελικά η τιμή διάθεσης των μετοχών ξεπεράσει και τα 22 δολάρια. (Τελικά δεν ξεπέρασε τα 22 δολάρια αλλά αυξήθηκε ο αριθμός των μετοχών στα 32,5 εκατομμύρια, όπως είδαμε λίγο μετά τον τελευταίο έλεγχο στο κείμενό μας)

Τι έχει όμως αυτή η εταιρεία και μας κάνει να πιστεύουμε πως θα γίνει ανάρπαστη από τους επενδυτές. Σίγουρα δεν έχει κύκλο εργασιών, ούτε πρόκειται να αποκτήσει πριν το τέλος του 2026 κατά τα πιο αισιόδοξα σενάρια και προφανώς δεν είναι δυνατόν να έχει κερδοφορία. Έχει παρουσιάσει όμως ένα πολύ φιλόδοξο σχεδιασμό, βάσει του οποίου η διοίκησή της εκτιμά πως θα γίνει μία από τις μεγαλύτερες δυνάμεις στον τομέα της παροχής υπηρεσιών στον ευρύτερο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Project Matador» βασίζεται πάνω στο γεγονός πως έχει νοικιάσει για 99 χρόνια μία έκταση γης μεγαλύτερη από 21 τετραγωνικά χιλιόμετρα, από το πανεπιστήμιο Texas Tech University (για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η υπό ανάπτυξη έκταση στο πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού είναι λίγο μεγαλύτερη από 6,2 τετραγωνικά χιλιόμετρα), στην πόλη Abilene της μεγάλης αμερικανικής πολιτείας.

Στόχος του σχεδίου Matador (ταυρομάχος σε μετάφραση από τα ισπανικά) είναι να συγκεντρώσει μέσα σε αυτή την έκταση εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία θα τροφοδοτούν με ενέργεια εργοστάσια επεξεργασίας ψηφιακών δεδομένων (data centers). Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της εταιρείας, μέχρι το 2038 το project Matador θα έχει δυναμικότητα 11 Gigawatt, τα οποία θα προέρχονται από εργοστάσια ρεύματος με καύσιμο το φυσικό αέριο, πυρηνικά εργοστάσια, φωτοβολταϊκά συστήματα και μεγάλες μπαταρίες. Αφού μιλάμε για το Τέξας, το φυσικό αέριο είναι μία λογική πρώτη επιλογή, καθώς μάλιστα η γη που έχει νοικιάσει η Fermi βρίσκεται πολύ κοντά σε αγωγούς μεταφοράς όπως και σε κοιτάσματα φυσικού αερίου.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στον ενημερωτικό φάκελο, θα μπορούσε να πετύχει την παραγωγή ενέργειας 11 GW χρησιμοποιώντας μόνο φυσικό αέριο, προσθέτοντας μάλιστα πως έχει ήδη έρθει σε αρχική συμφωνία για την αγορά του σχετικού εξοπλισμού από την GE Vernova και την Siemens Energy και στο τέλος του 2026 θα έχει ήδη παραγωγική δυναμικότητα 1 Gigawatt. Θέλει όμως να κινηθεί δυναμικά στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας και να κατασκευάσει ένα σύμπλεγμα τεσσάρων παραδοσιακών μεγάλων πυρηνικών εργοστασίων, έχοντας ήδη αναθέσει το έργο στην αμερικανική Westinghouse, μία από τις μεγαλύτερες παγκοσμίως δυνάμεις στον τομέα. Καθώς η Fermi έχει μία έφεση στην εύρεση ενδιαφερουσών ονομασιών, δεν μας κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός πως το πυρηνικό σύμπλεγμα της θα ονομάζεται «Donald J. Trump Generating Plan», θέλοντας προφανώς να τιμήσει τον Αμερικανό πρόεδρο που έχει βάλει σαν στόχο την αναζωογόνηση της πυρηνικής βιομηχανίας.

Η Fermi έχει την εταιρική μορφή της εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία. Για την ακρίβεια, έχει τη μορφή του Real Estate Investment Trust (REIT). Αυτό σημαίνει πως τα μελλοντικά της έσοδα θα έρθουν κυρίως από την εκμετάλλευση των 21 τετραγωνικών χιλιομέτρων που θα φιλοξενούν, έναντι ενοικίου βέβαια, τις εγκαταστάσεις παραγωγής ρεύματος και τα data centers και οποιεσδήποτε άλλες επιχειρήσεις σχετίζονται με αυτές. Τα χρήματα που θα αντλήσει από τους επενδυτές, μαζί με περίπου 246 εκατομμύρια δολάρια που έχει ήδη δανειστεί και άλλα κεφάλαια που μπορεί να αντλήσει στο μέλλον, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη χρηματοδότηση της κατασκευής των πρώτων εργοστασίων παραγωγής ρεύματος και των υποστηρικτικών εργασιών που θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνουν. Όταν ωριμάσουν τα έργα και αρχίσουν να έρχονται τα έσοδα από τους ενοίκους, οι ταμειακές ροές θα μπορούν να στηρίξουν τη διανομή πλούσιων μερισμάτων στους μετόχους της.

Όπως επισημαίνει το Barron’s στη σύντομη παρουσίαση της Fermi, η εταιρεία του Rick Perry και των χρηματοδοτών του προσπαθεί να προσφέρει, στη μεγάλη έκταση που έχει νοικιάσει μακροχρόνια, ταυτοχρόνως υπηρεσίες που έχουν σχέση με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας από αξιόπιστες πηγές και την τροφοδότηση και λειτουργία μεγάλων data centers αποκλειστικά από τα «δικά της» εργοστάσια. Όλα αυτά προσελκύοντας πολύτιμους ενοίκους, οι οποίοι κάποια στιγμή θα της προσφέρουν πολύτιμες ταμειακές ροές. Επίσης, η εταιρεία είναι πολύ πιθανόν να διατηρήσει συμμετοχή σε κάποια από τα εργοστάσια ρεύματος ή τα data centers, πράγμα που σημαίνει πως θα έχει και έσοδα από την λειτουργία τους, πέρα από τα έσοδα από την ακίνητη περιουσία. Όπως επισήμανε ο Avi Salzman, το επιχειρηματικό της σχέδιο είναι μάλλον μοναδικό για την εποχή.

Βέβαια, όλα αυτά είναι προς το παρόν απολύτως θεωρητικά και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος πως μία εταιρεία που ιδρύθηκε πριν από οκτώ μήνες θα μπορέσει να πετύχει την εκτέλεση ενός τέτοιου γιγαντιαίου επενδυτικού προγράμματος μέσα στο πολύ φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα που έχει παρουσιάσει. Ειδικά καθώς μιλάμε και για την ανέγερση από το μηδέν μεγάλων πυρηνικών εργοστασίων, τα οποία ποτέ δεν έχει καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός του χρονικού και του χρηματικού τους προϋπολογισμού.

Καθώς όμως βρισκόμαστε σε μία περίοδο επενδυτικής ευφορίας και η αγορά δίνει πολύ υψηλές αποτιμήσεις σε εταιρείες που δεν έχουν ακόμα πάρει την έγκριση για σχέδια κατασκευής πυρηνικών αντιδραστήρων, δεν θα μας φανεί καθόλου παράξενο αν δούμε τους επενδυτές να εστιάζουν στο τελικό όραμα της Fermi και να αφήνουν στην άκρη τους πολύ λογικούς προβληματισμούς γύρω από το πόσο εφικτά είναι όλα αυτά που περιλαμβάνουν το Project Matador και το Donald J. Trump Generating Plant. Έτσι όπως είναι τα πράγματα αυτή την περίοδο στα αμερικανικά χρηματιστήρια, όσο αμφίβολη και να είναι η επιτυχής εκτέλεση του Project Matador, για τους ενθουσιώδεις επενδυτές της εποχής αυτό που θα μετρήσει, τουλάχιστον αρχικά, θα είναι μάλλον το «όραμα».