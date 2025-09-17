Fed: Μείωσε κατά 0,25% το βασικό της επιτόκιο - Άνοδος για τον Dow Jones

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τετάρτη την απόφασή της σχετικά με τη μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης και ενημέρωσε για τις οικονομικές της προβλέψεις. Μεικτά πρόσημα στη Wall Street.

Σύμφωνα με το CNBC, επρόκειτο για μια ευρέως αναμενόμενη μείωση των επιτοκίων και σηματοδότησε ότι θα ακολουθήσουν άλλες δύο πριν από το τέλος του έτους, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ.

Με ψήφους 11 προς 1, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοικτής Αγοράς μείωσε το βασικό επιτόκιο κατά 0,25%. Η απόφαση θέτει το επιτόκιο σε ένα εύρος μεταξύ 4% και 4,25%.

Ο νεοδιορισμένος διοικητής Στίβεν Μιράν ήταν ο μόνος που ψήφισε κατά της μείωσης κατά ένα τέταρτο του ποσοστού, υποστηρίζοντας αντίθετα μια μείωση κατά μισό σημείο.

Οι διοικητές Μισέλ Μπάουμαν και Κρίστοφερ Γουόλερ, που θεωρούνταν πιθανές επιπλέον φωνές διαφωνίας, ψήφισαν και οι δύο υπέρ της μείωσης κατά 25 μονάδες βάσης. Όλοι τους διορίστηκαν από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος πίεσε την Fed να μειώσει όχι μόνο τα παραδοσιακά της επιτόκια κατά 0,25%, αλλά και να μειώσει το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων γρήγορα και επιθετικά.

Στην ανακοίνωση μετά τη συνεδρίαση, η επιτροπή χαρακτήρισε και πάλι την οικονομική δραστηριότητα ως «μετριοπαθή», αλλά πρόσθεσε ότι «η αύξηση των θέσεων εργασίας έχει επιβραδυνθεί» και σημείωσε ότι ο πληθωρισμός «έχει αυξηθεί και παραμένει σε σχετικά υψηλά επίπεδα». Η χαμηλότερη αύξηση της απασχόλησης και ο υψηλότερος πληθωρισμός έθεσαν σε σύγκρουση τους δύο στόχους της Fed για σταθερές τιμές και πλήρη απασχόληση.

«Η αβεβαιότητα σχετικά με τις οικονομικές προοπτικές παραμένει υψηλή», ανέφερε η δήλωση. «Η Επιτροπή είναι προσεκτική όσον αφορά τους κινδύνους και για τις δύο πλευρές της διπλής αποστολής της και κρίνει ότι οι κίνδυνοι για την απασχόληση έχουν αυξηθεί».

Πώς κινείται το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης

Την ίδια στιγμή, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κινήθηκε ανοδικά κατά 0,57%, στις 46.018,32 μονάδες. Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500 κατέγραψε οριακή υποχώρηση 0,10%, στις 6.600,35 μονάδες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 0,33%, στις 22.261,326 μονάδες.

Οι μετοχές της Nvidia υποχώρησαν περισσότερο από 1% μετά την αναφορά των Financial Times, που επικαλείται πηγές, ότι η Κίνα έχει απαγορεύσει στις εταιρείες τεχνολογίας της χώρας να αγοράζουν τσιπ της Nvidia.

Οι επενδυτές ανέμεναν με βεβαιότητα ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια την Τετάρτη, μια κίνηση που θα μπορούσε να τονώσει την αμερικανική οικονομία εν μέσω ενδείξεων επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας, ακόμη και αν ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά πάνω από τον στόχο του 2% της Κεντρικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.

Σημειώνεται ότι οι μετοχές βγαίνουν από μια υποτονική συνεδρίαση, όπου οι βασικοί δείκτες των ΗΠΑ έκλεισαν με μικρές μεταβολές.