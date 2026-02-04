Φαρκευτικές: Η Eli Lilly αναμένει αύξηση εσόδων 25% για το 2026 - Ο ανταγωνισμός με την Novo Nordisk

Η Eli Lilly προέβλεψε την Τετάρτη ισχυρή ανάπτυξη για το 2026, χάρη στην αύξηση της ζήτησης για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, ξεπερνώντας τις πιέσεις στις τιμές που συνέβαλαν στην πτώση του outlook της ανταγωνίστριας, Novo Nordisk.

Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία αναμένει αύξηση των εσόδων της κατά περίπου 25% φέτος, ενώ οι πωλήσεις της Novo αναμένεται να μειωθούν μεταξύ 5% και 13% το 2026, σε μια σαφή ένδειξη της διαφορετικής πορείας των δύο ανταγωνιστών σε μια αγορά που καθοδηγείται όλο και περισσότερο από τη ζήτηση των καταναλωτών και όχι από την ασφαλιστική κάλυψη.

Οι επιτυχίες της Lilly έχουν αυξήσει την αγοραία αξία της σε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας την την πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που φτάνει αυτό το ορόσημο, ενώ οι μετοχές της Novo έχουν υποχωρήσει κατά 40% τον τελευταίο χρόνο. Την Τρίτη, η δανική φαρμακευτική εταιρεία προειδοποίησε τους επενδυτές για «άνευ προηγουμένου» πιέσεις στις τιμές το 2026.

Τον περασμένο μήνα, η Novo κυκλοφόρησε μια από του στόματος έκδοση του Wegovy σε αρχική τιμή 149 δολαρίων, πριν από την αναμενόμενη απόφαση των ρυθμιστικών αρχών τον Απρίλιο για το ανταγωνιστικό χάπι απώλειας βάρους της Lilly.

Η Lilly αναμένει να λανσάρει το χάπι orforglipron στις ΗΠΑ το δεύτερο τρίμηνο και στις περισσότερες διεθνείς αγορές το 2027, δήλωσε ο Κεν Κάστερ, επικεφαλής καρδιομεταβολικής υγείας της εταιρείας, μιλώντας στην ενημέρωση των επενδυτών.

«Είμαστε πολύ ενθαρρυνμένοι από τα αποτελέσματα του Wegovy σε μορφή χαπιού, καθώς επιβεβαιώνουν την πεποίθησή μας ότι υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός ατόμων με υπερβολικό βάρος και παχυσαρκία που περιμένουν μια επιλογή σε μορφή χαπιού» πρόσθεσε ο ίδιος.

Η Eli Lilly προβλέπει κέρδη για το 2026 από 33,50 έως 35 δολάρια ανά μετοχή, με το κατώτατο όριο του εύρους να υπερβαίνει τη μέση εκτίμηση των αναλυτών για 33,23 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της LSEG. Προβλέπει πωλήσεις για ολόκληρο το έτος από 80 έως 83 δισεκατομμύρια δολάρια, πολύ πάνω από τις εκτιμήσεις της Wall Street για 77,62 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για το τέταρτο τρίμηνο, η Lilly ανέφερε κέρδη 7,54 δολάρια ανά μετοχή. Οι αναλυτές ανέμεναν 6,67 δολάρια. Τα έσοδα αυξήθηκαν στα 19,3 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για 17,96 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το ισχυρό τρίμηνο και οι προοπτικές «μας υπενθυμίζουν ότι, ενώ η Lilly και η Novo δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές, οι πιέσεις που αντιμετωπίζουν δεν είναι ίδιες», δήλωσε ο αναλυτής της BMO Capital, Έβαν Σέιγκερμαν.

Η τιμολόγηση

Το ενδιαφέρον των επενδυτών επικεντρώνεται αποκλειστικά στο πώς η Lilly θα αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες πιέσεις στις τιμές μετά τη συμφωνία της με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία υποσχέθηκε απότομες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων για την παχυσαρκία για τα κυβερνητικά προγράμματα Medicare και Medicaid και για τους ιδιώτες.

«Η τιμή αναμένεται να επιβραδύνει την (ποσοστιαία) ανάπτυξη κατά 10-15%», δήλωσε ο οικονομικός διευθυντής της Lilly, Λούκας Montarce, κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης.

«Τρεις παράγοντες θα επηρεάσουν τις τιμές στις ΗΠΑ: η κυβερνητική συμφωνία πρόσβασης για φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, η αναπροσαρμογή των τιμών για τους ασθενείς και οι χαμηλότερες τιμές Medicaid για φάρμακα που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο του κύκλου ζωής τους» συμπλήρωσε.

Οι πωλήσεις του φαρμάκου για τον διαβήτη Mounjaro, το οποίο έχει το ίδιο δραστικό συστατικό με το Zepbound, ανήλθαν σε 7,41 δισεκατομμύρια δολάρια για το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών για 6,63 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Zepbound κατέγραψε πωλήσεις 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο, πάνω από τις εκτιμήσεις των 3,41 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Wegovy της Novo και το Zepbound της Lilly, τα οποία αρχικά πωλούνταν σε τιμή λιανικής περίπου 1.000 δολάρια το μήνα στα φαρμακεία των ΗΠΑ, πωλούνται πλέον στους ιστότοπους των εταιρειών σε τιμές που ξεκινούν από 199 έως 299 δολάρια, μετά από πολιτικές πιέσεις για μείωση του κόστους.

Η Novo προειδοποίησε ότι η παρόμοια συμφωνία της με την αμερικανική κυβέρνηση θα μειώσει τα έσοδα της κατά 2% έως 4% φέτος, ενώ η Lilly δήλωσε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών θα συμβάλει στην άμβλυνση αυτού του πλήγματος.