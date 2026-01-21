Το φάντασμα του επενδυτικού πολέμου πάνω από τις αγορές

Αν και οι δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου έχουν εκφράσει από τον Νοέμβρη τις επιφυλάξεις τους για την εξουσία του Τραμπ να επιβάλει τους δασμούς βάσει του νόμου ΙΕΕPA του 1977, εντούτοις το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ δεν εξέδωσε ούτε χθες την απόφαση για τη νομιμότητα των δασμών του προέδρου Τραμπ, παρατείνοντας την αβεβαιότητα.

Δεδομένου ότι το Δικαστήριο ετοιμάζεται να εισέλθει σε τεσσάρων εβδομάδων διακοπή των εργασιών του, η επόμενη πιθανή ημερομηνία για ετυμηγορία επί των δασμών είναι πιθανότατα η 20η Φεβρουαρίου.

Αυτό σημαίνει ότι ο Πρόεδρος Τραμπ για έναν τουλάχιστον μήνα θα συνεχίσει να έχει την ευχέρεια να «εκτοξεύει» δασμούς προς κάθε εμπορικό σύμμαχο που δεν υποτάσσεται στις επιθυμίες του.

Τουτέστιν, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για ισχυρό volatility στις αγορές τις επόμενες εβδομάδες.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, με βαριές απώλειες κινήθηκαν οι βασικοί δείκτες της Wall Street στις συναλλαγές της Τρίτης μετά την αργία της Δευτέρας, αλλά και οι υπόλοιποι διεθνείς δείκτες, καθώς οι επενδυτές έχουν αρχίσει πια να ανησυχούν ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει χάσει κάθε μέτρο, κάτι που μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν ανεξέλεγκτο εμπορικό πόλεμο, με φόντο την πρωτοφανή απαίτηση του Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας.

Ο Ντόναλτ Τραμπ μετά τις απειλές του Σαββάτου για επιπλέον δασμούς 10% από την 1η Φεβρουαρίου σε αγαθά από τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Φινλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο και δασμούς 25% από την 1η Ιουνίου αν οι ΗΠΑ δεν έχουν καταλήξε σε συμφωνία για την αγορά της Γροιλανδίας, φαίνεται ότι θα μεταφέρει όλο αυτό το «πολεμικό κλίμα» στο Νταβός.

Σύμφωνα με χθεσινή μάλιστα ανάλυση του Bloomberg, o Αμερικανος Πρόεδρος στο Νταβός θα χρησιμοποιήσει μια σκληρή ρητορική, χωρίς διάθεση να κάνει παραχωρήσεις.

Αν σκεφτεί κανείς το θέμα του φετινού Νταβός «Ένα πνεύμα διαλόγου» δεν μπορεί παρά να αναγνωρίσει την τραγική ειρωνία.

Όπως και να έχει, τελικά δεν φαίνεται να είναι η «φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης» αυτή που θα δώσει το έναυσμα μιας διόρθωσης, αλλά η ανεμπόδιστη πρόσβαση του Αμερικανού Προέδρου σε ευρείες εκτελεστικές εξουσίες.

Το γεγονός άλλωστε ότι χθες η Citi προχώρησε σε επανεκτίμηση του βραχυπρόθεσμου risk-reward των ευρωπαϊκών μετοχών, λόγω της έντασης για τη Γροιλανδία, προχωρώντας για πρώτη φορά εδώ και πάνω από έναν χρόνο, σε υποβάθμιση της Ευρώπης σε Neutral στο παγκόσμιο allocation, ήτοι στον καταμερισμό των επενδυτικών θέσεων και η Morgan Stanley βλέπει στο ίδιο σκηνικό την ευκαιρία για επιλεκτικές τοποθετήσεις, αποδεικνύει ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι για γερά νεύρα καθώς οι διακυμάνσεις θα ενταχθούν στην καθημερινότητα μας.

To Ταμείο της Δανίας είναι προπομπός;

Το δανικό συνταξιοδοτικό ταμείο AkademikerPension ανακοίνωσε χθες ότι σχεδιάζει να σταματήσει να επενδύει σε κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ έως το τέλος του μήνα, εν μέσω των ανησυχιών των διαχειριστών του ότι οι πολιτικές του Αμερικανού προέδρου έχουν δημιουργήσει πιστωτικούς κινδύνους που δεν μπορούν πλέον να αγνοηθούν.

Μάλιστα ο επικεφαλής των επενδύσεων του ταμείου δεν δίστασε να δηλώσει ότι «Οι ΗΠΑ ουσιαστικά δεν αποτελούν καλή πιστωτική επιλογή και μακροπρόθεσμα τα δημόσια οικονομικά της αμερικανικής κυβέρνησης δεν είναι βιώσιμα».

Η AkademikerPension, η οποία διαχειρίζεται περίπου 25 δισ. δολάρια σε αποταμιεύσεις για εκπαιδευτικούς και ακαδημαϊκούς, κατείχε περίπου 100 εκατ. δολάρια σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα στο τέλος του 2025, τα οποία εφεξής θα κατευθυνθούν προς εναλλακτικές λύσεις.

Αν και οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική πειθαρχία των ΗΠΑ και για την αποδυνάμωση του δολαρίου μπορούν να δικαιολογήσουν τη μείωση της έκθεσης σε αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία από το δανέζικο fund, σαφώς και ένας από τους λόγους πώλησης των αμερικανικών ομολόγων είναι και οι απειλές του Ντόναλτ Τραμπ όσον αφορά τη Γροιλανδία .

Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν είναι: Kαι αν τη στρατηγική του AkademikerPension, την ακολουθήσουν και άλλα ευρωπαϊκά, ακόμα μεγαλύτερα funds, όπως για παράδειγμα το νορβηγικό κρατικό επενδυτικό ταμείο που το ενεργητικό του ξεπερνά τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια;

Να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο το πλάνο;

Tι θα γίνει αν οι ευρωπαϊκές χώρες που κατέχουν τρισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικά assets, κάτω από το συνεχές σφυροκόπημα του Ντόναλτ Τραμπ επιλέξουν να χρησιμοποιήσουν ως όπλο τις χρηματοοικονομικές τους θέσεις, πραγματοποιώντας μαζικές πωλήσεις; Kαι πόσο θα επιβαρυνθεί ακόμα περισσότερο η εικόνα αν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αρχίσουν να αναστέλλουν όχι μόνο τις εισαγωγές αλλά και τις επενδύσεις τους στις ΗΠΑ;

Εν ολίγοις, τι θα γίνει αν από τον εμπορικό πόλεμο περάσουμε στο πιο δύσκολο κεφάλαιο ενός επενδυτικού πολέμου;

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, που ήδη βρίσκεται στο Νταβός, δήλωσε ότι θεωρεί αυτούς τους φόβους υπερβολικούς και ότι είναι βέβαιος ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν θα κλιμακώσουν τα αντίποινα, συμβουλεύοντας τους να «χαλαρώσουν» και να πάρουν μια βαθιά ανάσα. Προφανώς «ποντάρει» στο γεγονός ότι όπως και στον εμπορικό πόλεμο τον Απρίλιο του 2025, οι δύο πλευρές θα τεντώσουν το σχοινί αλλά εν συνεχεία θα καταλήξουν σε μια στοιχειώδη συνεννόηση και συμφωνία.

Το Bloomberg, επίσης σε ανάλυση του σημειώνει ότι καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν είναι σε θέση να διαταράξει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ, ούτε όσον αφορά την ασφάλειά της ούτε την οικονομία της.

Έτσι το βλέπουν ουκ ολίγοι παρατηρητές, σε μια εποχή όπου η αυξημένη γεωπολιτική αστάθεια τείνει να γίνει η νέα καθημερινότητα, μια καθημερινότητα που οι επενδυτές έχουν αρχίσει να τη συνηθίζουν. Ακόμη και η αιφνιδιαστική επιχείρηση των ΗΠΑ για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο δεν τάραξε την επενδυτική ραστώνη.

Όμως, αν αυτή τη φορά πράγματι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις των διοικητικών συμβουλίων ευρωπαϊκών ταμείων προκειμένου να αποφασίσουν αν θα μειώσουν ή ακόμα και αν θα μηδενίσουν την έκθεση τους στις ΗΠΑ, μια πιθανή θετική και πάνω από όλα συντονισμένη απόφαση θα μπορούσε πραγματικά να είναι ο επόμενος μαύρος κύκνος των αγορών και μάλιστα με υπερατλαντική εμβέλεια.

Οι αγορές των ομολόγων φαίνεται ότι αφουγκράζονται αυτό το αφήγημα. Οι καμπύλες αποδόσεων της Ευρωζώνης έγιναν πιο απότομες την Τρίτη, καθώς τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας δέχθηκαν πιέσεις πώλησης ενώ τα βραχυπρόθεσμα ενισχύθηκαν οριακά.

Ίδια εικόνα και στα αμερικανικά ομόλογα, με την αμερικανική 10ετια να είναι ξανά πέριξ του 4,29%. (σ.σ: Η ψυχολογία στην αγορά των ομολόγων χθες επιβαρύνθηκε και μετά την αδύναμη δημοπρασία 20ετούς ομολόγου της ιαπωνικής κυβέρνησης, η οποία οδήγησε την αγορά σε ευρύτερες και επιθετικές πωλήσεις. Προφανώς τα σχέδια της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι για μειώσεις φόρων και ενίσχυση των δαπανών εγείρουν αμφιβολίες για τη δημοσιονομική υγεία της Ιαπωνίας. Η χαοτική χθεσινή συνεδρίαση στην Ιαπωνία ανάγκασε ορισμένα hedge funds να σπεύσουν να κλείσουν ζημιογόνες θέσεις, ενώ ώθησε και ασφαλιστικές ζωής να ρευστοποιήσουν).

