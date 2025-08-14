Ευρωζώνη: Στο 1,4% η ανάπτυξη της οικονομίας για το δεύτερο τρίμηνο

Χωρίς εκπλήξεις κινήθηκε η ανάπτυξη της οικονομίας της Ευρωζώνης για το δεύτερο τρίμηνο του 2025, σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Eurostat.

Το ΑΕΠ της Ευρωζώνης «έτρεξε» με ετήσιο ρυθμό κατά 1,4%, παρόμοια με το πρώτο τρίμηνο του 2025 και εντός των εκτιμήσεων των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο η οικονομία της Ευρωζώνης παρουσίασε άνοδο 0,1%, όπως και στο πρώτο τρίμηνο και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Εξάλλου και σύμφωνα με ξεχωρίστα στοιχεία της Eurostat, η βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη για τον Ιούνιο παρουσίασε ετήσια άνοδο 0,2% τον, έναντι ανόδου 3,7% τον Μάιο και έναντι 1,5% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Σε μηνιαίο επίπεδο καταγράφηκε συρρίκνωση 1,3% από άνοδο 1,7% τον Μάιο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν συρρίκνωση 1%.

Το ποσοστό της απασχόλησης στην Ευρωζώνη αυξήθηκε σε ετήσιο επίπεδο και για το δεύτερο τρίμηνο κατά 0,7%, παρόμοιο με τους τρεις πρώτους μήνες του 2023.

Σε τριμηνιαίο επίπεδο το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε 0,1% από 0,2% το πρώτο τρίμηνο.

Το «ταμείο» του Reuters

Μια πρόσφατη σειρά σχετικά αισιόδοξων δεικτών, από τα στοιχεία των διαχειριστών προμηθειών (PMI) έως την εκτίμηση του κλίματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει τροφοδοτήσει την άποψη ότι η κατανάλωση διατηρεί την ευρωζώνη ανθεκτική στις εμπορικές εντάσεις, αλλά πιο πρόσφατα στοιχεία, όπως οι βιομηχανικές παραγγελίες και μια βασική εκτίμηση του κλίματος στη Γερμανία, έχουν αμφισβητήσει αυτή την άποψη.

Ωστόσο, οι επενδυτές συνεχίζουν να στοιχηματίζουν σε μια μέτρια ανάκαμψη, με την προϋπόθεση ότι η πρόσφατη εμπορική συμφωνία της ΕΕ με τις ΗΠΑ θα προσφέρει την απαραίτητη βεβαιότητα και τα σχέδια της Γερμανίας για απότομη αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών θα στηρίξουν την ανάπτυξη.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι χρηματοοικονομικοί επενδυτές πιστεύουν ότι η ΕΚΤ ενδέχεται να έχει ολοκληρώσει τη μείωση των επιτοκίων και ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα παραμείνουν αμετάβλητοι παρά την προσωρινή πτώση του πληθωρισμού κάτω από τον στόχο του 2%, καθώς οι πιέσεις στις τιμές μεσοπρόθεσμα ήδη εντείνονται.