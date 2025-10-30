Το σημαίνον στέλεχος της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) και αντιπρόεδρος της εποπτικής αρχής στην ισχυρότερη κεντρική τράπεζα του κόσμου, η Μισέλ Μπόουμαν, έκανε λόγο την Πέμπτη για σημαντική αναδιαμόρφωση του βραχίονα της Fed που επιβλέπει καθώς και για μείωση του προσωπικού στον κλάδο που επιβλέπει έως και 30%.

Όπως μετέδωσε το Bloomberg, η Μπόουμαν δήλωσε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με το προσωπικό την Πέμπτη ότι η μείωση θα πραγματοποιηθεί κυρίως μέσω φυσικής μείωσης, συνταξιοδοτήσεων και κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης.

Η αναδιάρθρωση αυτού του συγκεκριμένου τμήματος έρχεται σε μια στιγμή που η Μπόουμαν και άλλοι αμερικανοί ρυθμιστές έχουν προχωρήσει στην χαλάρωση μιας σειράς κανόνων για το τραπεζικό κεφάλαιο και στην επαναπροσδιορισμό της τραπεζικής εποπτείας.

Ακολουθεί τα ευρύτερα σχέδια της Fed να μειώσει το προσωπικό της σε όλο το σύστημα κατά περίπου 10% τα επόμενα δύο χρόνια και συνάδει με την ευρύτερη προσπάθεια της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να μειώσει τις τάξεις των κορυφαίων αμερικανικών χρηματοπιστωτικών ρυθμιστικών αρχών.



Η Μπόουμαν τόνισε την Πέμπτη ότι το προσωπικό της μονάδας πρέπει να επικεντρωθεί στους ουσιαστικούς κινδύνους των τραπεζών και να μην αποσπάται από θέματα που σχετίζονται με διαδικασίες που δεν επηρεάζουν την ασφάλεια και την ευρωστία μιας εταιρείας.