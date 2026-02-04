Επιτόκια στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ βέβαιος για μειώσεις από την Fed

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θεωρεί σχεδόν βέβαιο πως η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News, ο Τραμπ δήλωσε πως πιστεύει ο Κέβιν Γουόρς –τον οποίο ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος επέλεξε για να είναι ο επόμενος επικεφαλής της Fed– κατανοεί την επιθυμία του για χαμηλότερα επιτόκια.

Ερωτηθείς εάν ο Γουόρς κατανοεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ περιμένει από εκείνον να μειώσει τα επιτόκια, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω πως ναι, αλλά θεωρώ πως το θέλει και ο ίδιος, ούτως ή άλλως».

«Αν ερχόταν και έλεγε "θέλω να τα αυξήσω"… δεν θα είχε πάρει τη θέση», συμπλήρωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.