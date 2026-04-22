Επιφυλακτική η «Βίβλος» της Fed για την οικονομία των ΗΠΑ

Παρά το κύμα ενθουσιασμού των χρηματιστηρίων της Wall Street και τις υπερθετικές εκθέσεις των σημαντικότερων επενδυτικών οίκων για την αμερικανική οικονομία, η εικόνα που δίνει το περίφημο «Beige Book» της Fed που αντιμετωπίζεται ως «Βίβλος» στις ΗΠΑ, είναι επιφυλακτική. Το «Beige Book» εκδίδεται οκτώ φορές τον χρόνο και χρησιμοποιείται από τα μέλη της Federal Open Market Committee (FOMC) ως βάση για τη διαμόρφωση της ακολουθούμενης νομισματικής πολιτικής, ιδιαίτερα ενόψει των αποφάσεων για το ύψος των επιτοκίων.

Η συνολική εικόνα που αναδύεται μέσα από την «Βίβλο» της Fed που δημοσιεύτηκε στις 15 Απριλίου, δείχνει μια οικονομία ανθεκτική, που συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό και με έντονη αβεβαιότητα. Συγκεκριμένα, η οικονομική δραστηριότητα αυξήθηκε με ελαφρούς έως και μέτριους ρυθμούς σε οκτώ από τις δώδεκα περιφέρειες της Fed, παρέμεινε σταθερή σε δύο από αυτές και σημείωσε μέτρια πτώση στις υπόλοιπες δύο.

Κύριος υπαίτιος της επιφυλακτικότητας είναι η παρατεταμένη αναστάτωση στη Μέση Ανατολή, με ειδική αναφορά να γίνεται στον πόλεμο στο Ιράν, η οποία έχει δημιουργήσει ένα κλίμα αναμονής και αναβολής των αποφάσεων και δράσεων σε πολλές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες διστάζουν να προχωρήσουν σε προσλήψεις, σε παραγγελίες και σε κεφαλαιουχικές επενδύσεις, προτιμώντας να παρακολουθήσουν με ασφάλεια τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν τα γεγονότα, πριν λάβουν συγκεκριμένες κρίσιμες επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η πραγματική αγορά

Στον τομέα της μεταποίησης, η δραστηριότητα ενισχύθηκε ελαφρώς θετικά στις περισσότερες περιφέρειες, με ιδιαίτερη ζήτηση σε βιομηχανικά προϊόντα. Αντίθετα, η καταναλωτική δαπάνη αυξήθηκε μόνο οριακά, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες του χειμώνα και τις υψηλότερες τιμές καυσίμων.

Οι καταναλωτές έδειξαν μια μεγαλύτερη ευαισθησία απέναντι στην άνοδο των τιμών, με τα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος να αντιμετωπίζουν σημαντική οικονομική πίεση. Ένα φαινόμενο που αντανακλάται στην αυξημένη προσφυγή σημαντικής μερίδας των πολιτών σε τράπεζες τροφίμων και κοινωνικές υπηρεσίες προστασίας. Στον αντίποδα, οι καταναλωτές υψηλότερου εισοδήματος εμφανίζουν ανθεκτικότητα στις αυξημένες δαπάνες.

Η αγορά κατοικιών εξασθένησε σε αρκετές περιοχές λόγω των υψηλότερων επιτοκίων των στεγαστικών δανείων και της γενικευμένης αβεβαιότητας. Όμως τα εμπορικά ακίνητα βελτίωσαν τις τιμές τους και αυξάνοντας παράλληλα τον αντίστοιχο αριθμό συναλλαγών. Ιδίως τα βιομηχανικά ακίνητα και τα data centers. Παράλληλα η ζήτηση για γραφεία υψηλής ποιότητας, τα λεγόμενα «Class A» παρέμεινε ισχυρή.

Ο ενεργειακός τομέας σημείωσε ελαφρά άνοδο χάρη στις υψηλότερες τιμές πετρελαίου, αν και οι παραγωγοί και οι μονάδες εξόρυξης παραμένουν επιφυλακτικοί όσον αφορά τις απόπειρες νέων γεωτρήσεων. Στην αγροτική παραγωγή, η εικόνα είναι μικτή. Οι υψηλότερες τιμές σιτηρών βοήθησαν να αντισταθμιστούν οι αυξήσεις στα λιπάσματα και τα καύσιμα, αλλά οι προοπτικές εισοδήματος για το 2026 σε ορισμένες περιφέρειες, όπως είναι για παράδειγμα το Σικάγο, έχουν μειωθεί αισθητά.

Απασχόληση – Μισθοί

Στο μέτωπο της απασχόλησης, η εικόνα είναι από σταθερή ως θετική. Οι προσλήψεις γίνονται κυρίως για αντικαταστάσεις εργαζομένων που αποχωρούν, ενώ αυξάνεται η απασχόληση προσωρινών και συμβασιούχων εργαζομένων. Η διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού έχει βελτιωθεί, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν δυσκολίες σε εξειδικευμένα επαγγέλματα, όπως είναι οι τεχνίτες και οι εξειδικευμένοι εργάτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του Beige Book στην Tεχνητή Nοημοσύνη (AI), η οποία δεν έχει ακόμη επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τα επίπεδα απασχόλησης, αλλά έχει «οδηγήσει» ορισμένες εταιρείες στο να καθυστερήσουν ή να μειώσουν τις νέες προσλήψεις, λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας. Οι μισθοί αυξήθηκαν σε μέτριο έως υψηλό ρυθμό, με ισχυρότερες πιέσεις στον τομέα της υγείας και στα τεχνικά επαγγέλματα.

Επίπεδα τιμών

Οι τιμές των προϊόντων συνέχισαν να αυξάνονται με μέτριους ρυθμούς στις περισσότερες από τις δώδεκα περιφέρειες. Το κόστος προμήθειας πρώτων υλών και ανεπεξέργαστων προϊόντων αυξήθηκε περισσότερο από ότι οι τιμές πώλησης των τελικών προϊόντων. Συμπιέζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων. Βασική αιτία είναι η απότομη άνοδος των τιμών ενέργειας και καυσίμων λόγω της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή, που επηρέασε όπως αντιλαμβανόμαστε τις μεταφορές, τα πλαστικά και τα λιπάσματα. Επιπλέον, οι δασμοί οδήγησαν σε αύξηση των τιμών των μετάλλων όπως του χάλυβα, του χαλκού και του αλουμινίου. Υψηλότερα κόστη καταγράφηκαν και στους κλάδους της τεχνολογίας, των ασφαλειών και της υγειονομικής περίθαλψης.

Οικονομική δραστηριότητα

Οι δώδεκα περιφέρειες της Fed, παρουσιάζουν μικρές αποκλίσεις που συγκλίνουν στη γενική εικόνα μιας οικονομίας που αναπτύσσεται με ήπιους ρυθμούς. Στη Βοστώνη η οικονομική δραστηριότητα μειώθηκε ελαφρά, στη Νέα Υόρκη η πτώση ήταν μέτρια λόγω δασμών, ενώ στη Φιλαδέλφεια και το Κλίβελαντ σημειώθηκε μέτρια αύξηση. Στο Ρίτσμοντ και την Ατλάντα η ανάπτυξη παρέμεινε μέτρια, ενώ στο Σικάγο και το Ντάλας αυξήθηκε οριακά. Στο Σεντ Λούις η δραστηριότητα ήταν σταθερή και στο Σαν Φρανσίσκο, υποτονική. Η αβεβαιότητα ήταν διάχυτη, στην Ατλάντα μέχρι το Μιννεάπολις, όπου οι επιχειρήσεις αναφέρουν ότι στο ενδεχόμενο παράτασης της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, θα αναθεωρήσουν όλα τα επιχειρηματικά τους πλάνα, καθώς και επενδυτικά τους σχέδια.

Η επόμενη ημέρα

Συνολικά, το Beige Book του Απριλίου 2026 δείχνει μια οικονομία που «κρατάει» παρά τις προκλήσεις, αλλά με περιορισμένη δυναμική και έντονη επιφυλακτικότητα. Οι επιχειρήσεις υιοθετούν μια στάση αναμονής, ενώ οι γεωπολιτικές εξελίξεις και οι ενεργειακές τιμές λειτουργούν ως επιβραδυντές σε απόπειρα ταχύτερης ανάκαμψης.

Για τους επενδυτές, η «Βίβλος» υποδηλώνει ότι η Fed πιθανότατα θα συνεχίσει να διατηρεί στάση αναμονής όσον αφορά τις αποφάσεις της για το ύψος των επιτοκίων. Περιμένοντας σαφέστερα σημάδια σχετικά με τον έλεγχο του πληθωρισμού και την υποχώρηση του κλίματος αβεβαιότητας.

Για τους καταναλωτές, σηματοδοτεί μια συνεχιζόμενη πίεση από το υψηλότερο κόστος ζωής. Ενώ για τις επιχειρήσεις, προτεραιοποιεί την ανάγκη προσαρμογής σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους πρώτων υλών, αλλά και λειτουργικού κόστους.

Το Beige Book της Fed δεν αποτελεί μια προφητεία για το μέλλον. Αποτελεί όμως ένα πολύτιμο και αξιόπιστο «θερμόμετρο» της πραγματικής αμερικανικής οικονομίας. Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια γεωπολιτική αστάθεια κυριαρχεί, η Fed υπενθυμίζει ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική. Παράλληλα σημειώνει ότι η πορεία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη των διεθνών κρίσεων, εμπορικών και γεωπολιτικών. Στην πορεία λοιπόν θα φανεί εάν αυτή η ήπια ανάπτυξη θα μετεξελιχθεί σε ισχυρότερη ώθηση ή αν η αβεβαιότητα επιβραδύνει ακόμα περισσότερο την πορεία του ΑΕΠ των ΗΠΑ.

Οι εσωτερικές διαβουλεύσεις της Fed αντανακλούν μια παρόμοια αβεβαιότητα. Τα δημοσιευμένα πρακτικά της περασμένης συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Ανοικτής Αγοράς (FOMC) στις 17–18 Μαρτίου έδειξαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής είναι διχασμένοι, σχετικά με το αν οι εξελίξεις απαιτήσουν τελικά, αύξηση των επιτοκίων για την καταπολέμηση του πληθωρισμού, ή μείωση των επιτοκίων για τη στήριξη μιας αποδυναμωμένης – με βάση τις πρόσφατες αναθεωρήσεις των στοιχείων - αγοράς εργασίας. Το δίλημμα αυτό είναι απλό. Και ο μη επιτυχής χειρισμός του, θα επηρεάσει όχι μόνο τα χρηματιστήρια αλλά και την καρδιά της πραγματικής οικονομίας.