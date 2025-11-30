Επενδυτικό συνέδριο Μorgan Stanley: Οι 42 εισηγμένες που ταξιδεύουν στο Λονδίνο

Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν 42 ελληνικές επιχειρήσεις από την μεγάλη και μεσαία κεφαλαιοποίηση, προσφέροντας σε επενδυτές και ενδιαφερόμενους την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επαφή με ανώτατα στελέχη και να εξερευνήσουν το δυναμικό επενδυτικό τοπίο της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει στρογγυλή τράπεζα επενδυτών με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη (μόνο με πρόσκληση), συζήτηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Clare Woodman, CEO της Morgan Stanley & Co.International Plc, συζήτηση με θέμα «Προκλήσεις και Ευκαιρίες στη (Νέα) Παγκόσμια Τάξη», με τη συμμετοχή των Ν. Σταθόπουλου (BC Partners), Μ. Ρήγα (Energean) και Ε. Μυτιληναίου (Metlen Energy and Metals), συζήτηση με τους CEOs των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών, συζήτηση για την Ενεργειακή Ασφάλεια και τον Δρόμο προς τα Εμπρός με τους Α. Σιαμισή (HELLENiQ ENERGY), Μ. Μανουσάκη (ΑΔΜΗΕ) και Π. Τζαννετάκη (Motor Oil Hellas), Fireside chat με τον Γιώργο Στάσση της ΔΕΗ, με συντονίστρια τη Yawen Chen (Thomson Reuters), επενδυτικό πρόγευμα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκο Πιερρακάκη (μόνο με πρόσκληση), Fireside chat μεταξύ του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη και του CEO της Euronext, Stéphane Boujnah, συζήτηση με θέμα «Επανεξετάζοντας την Κλίμακα και την Καινοτομία στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα», με τις κυρίες Χρίστινα Παπακωνσταντίνου (Τράπεζα της Ελλάδος) και Eλένη Βρεττού (CrediaBank), υπό τον συντονισμό του Γ. Κοντόπουλου, CEO του Ομίλου ΧΑ και συζήτηση με θέμα «Επενδύοντας στην Ελλάδα», με τη συμμετοχή των συμβούλων του πρωθυπουργού, Μιχάλη Αργυρού και Δημήτρη Πολίτη

Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, θα πραγματοποιηθούν κατ’ ιδίαν και ομαδικές συναντήσεις με διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από τις ακόλουθες εταιρείες: ΑΔΜΙΕ, Aegean, Aktor,Alpha Bank, Alter Ego, Athens International Airport, ΑustriaCard, Autohellas, Avax, ΕYΔΑΠ, Tράπεζα Κύπρου, Cenergy, Coca Cola, Crediabank, Eλλάκτωρ, Εlvalhalcor, Eurobank, Fourlis, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΟΤΕ, Ηellenic Energy, Ideal Holdings, Intralot, Jumbo, Kri Kri, Lamda Development, Metlen, Motor Oi, Εθνική, Νoval, OPAP, Optima, Πειραιώς, ΟΛΠ, ΔΕΗ, Profile, Qualco, Σαράντης, Τheon, Titan, Trade Estates, Viohalco.

Το φετινό συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με τις Alpha Finance, Eurobank Equities, NBG Securities και Piraeus Securities.