Με τα μάτια των επενδυτών στραμμένα στο Λονδίνο όπου κορυφαίοι αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και την Κίνα έχουν προγραμματίσει συνάντηση για συνομιλίες που ελπίζουν ότι θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι συνομιλίες έρχονται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των προέδρων των δύο χωρών την περασμένη εβδομάδα, στην οποία συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν περισσότερες συνομιλίες.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι μετά την επιβολή υπέρογκων δασμών στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα από τον Τραμπ και την απάντηση της Κίνας, οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 12,7% τον Μάιο σε σχέση με τον Απρίλιο και κατά 33% σε σχέση με τον Μάιο του 2024, στα 28,8 δισ. δολάρια.

Οπότε οι φίλοι του όρου TACO μάλλον θα πρέπει να βρουν και κάτι αντίστοιχο για τους Κινέζους. Όπως ένα καλό θα ήταν το CACOS (Chinese always comes second).

Ο χρόνος τελειώνει και για την ΕΕ

Μέσα στις επόμενες πέντε εβδομάδες θα γίνουν οι επαφές με τις ΗΠΑ σε τρία διαφορετικά μέτωπα και με την ΕΕ. Για τη βοήθεια στην Ουκρανία, για τους συσχετισμούς στο ΝΑΤΟ και για τις εμπορικές σχέσεις.

Παρόλο που ακούσαμε πολλές βαρύγδουπες δηλώσεις για την αμυντική και τεχνολογική ανεξαρτησία της Ευρώπης, ξαφνικά άρχισαν να κυκλοφορούν δημοσιεύματα, ακόμη και σε ΜΜΕ που έχουν διακηρύξει την απόλυτη αντίθεσή τους προς τον Τραμπ, σύμφωνα με τα οποία «η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Το Politico.eu ανέλαβε χθες να μας ενημερώσει ότι η Ευρώπη σταμάτησε τα όνειρα της απεξάρτησης και στήνει τώρα νέα στρατηγική συνεργασίας με τη διοίκηση Τραμπ και τους αμερικανικούς τεχνολογικούς «κολοσσούς».

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να αναγνωρίσει δημόσια αυτό που πολλοί λένε ιδιωτικά: η Ευρώπη δεν είναι καν κοντά στο να απεξαρτηθεί από τις αμερικανικές τεχνολογικές υπερδυνάμεις».

Αξιοπερίεργη ακόμα και η δήλωση του καγκελάριου Μερτς προχθές, «Είτε μας αρέσει είτε όχι, θα παραμείνουμε εξαρτημένοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Αμερική, για πολύ καιρό ακόμη», δήλωσε σε ομιλία του κατά τη διάρκεια ημερίδας για την οικογενειακή επιχειρηματικότητα στο Βερολίνο και έπειτα από την συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ.

Εμφανής η αδυναμία της ΕΕ στις υποδομές ΑΙ

Η ΕΕ έχει ξεκινήσει ένα ταξίδι για να καλύψει το χαμένο έδαφος όσον αφορά τις υποδομές Τεχνητής Νοημοσύνης, διαθέτοντας δισεκατομμύρια ευρώ για υπερυπολογιστές βελτιστοποιημένους για την Τεχνητή Νοημοσύνη, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα σχέδια των ΗΠΑ από την OpenAI και άλλους.

Ωστόσο, ακόμη και οι φιλικοί προς την τεχνολογία νομοθέτες έχουν εκφράσει αμφιβολίες για το αν αυτό θα πετύχει. Η Ευρώπη θα πρέπει να υπεραποδόσει στην προσπάθειά της για τεχνολογική κυριαρχία και να αποδεχτεί ότι «ορισμένα τρένα έχουν φύγει από τον σταθμό», δήλωσε η συντηρητική Βουλγάρα βουλευτής Eva Maydell στη Σύνοδο Κορυφής Τεχνητής Νοημοσύνης και Τεχνολογίας του POLITICO τον περασμένο μήνα.

Οι αμερικανικοί γίγαντες cloud καταλαμβάνουν πάνω από τα δύο τρίτα της ευρωπαϊκής αγοράς, οι ΗΠΑ ξεπερνούν την ΕΕ στην προώθηση εταιρειών για Τεχνητή Νοημοσύνη και το μερίδιο της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά μικροτσίπ έχει καταρρεύσει σε περίπου 10%.

Η ανωτερότητα των ΗΠΑ και η αποτυχία της Ευρώπης να κεφαλαιοποιήσει την ψηφιακή επανάσταση, επαναφέρει στο προσκήνιο τα τεράστια δομικά προβλήματα της ένωσης και σε αυτόν τον τομέα.

Ευτυχώς που τα βρίσκουν στις αμυντικές δαπάνες και στην προσπάθεια να πείσουν τους πολίτες να ρίξουν τα 10 τρισ. των ευρωπαϊκών καταθέσεων τους στις ευκαιρίες του μέλλοντος των αμυντικών εταιρειών, που θα γεμίσουν τον πλανήτη με οπλικά συστήματα που θα συνεισφέρουν στην καλή ζωή των Ευρωπαίων μέσω του θανάτου όλων των υπολοίπων μακριά από εμάς. Τι ωραία ανάπτυξη!

Τεχνικά σήματα στα όρια

Οι αγορές προετοιμάζονται να υποδεχθούν την συμφωνία με τους Κινέζους και να επιβεβαιώσουν την προεξόφληση που παίζουν από την «ημέρα της ανεξαρτησίας» όπου όλοι ανεξαιρέτως οι οίκοι έδωσαν σήματα «SELL», σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Σήμερα δεν ισχύει κάτι από αυτά που μας προετοίμασαν, ως συνήθως, και επαναλαμβάνουν την αισιοδοξία τους για το μέλλον. Αμυντικές ευρωπαϊκές και τράπεζες, επτά υπέροχές κ.ο.κ., μέχρι και ο Ρουμπίνι βγήκε long, απομένει να δω και τον συνονόματο, Michael Berry!

Η τεχνική εικόνα κυρίως του S&P 500 είναι τόσο οριακή που οι επόμενες 20 ημέρες θα επιβεβαιώσουν ένα πολύ θερμό καλοκαίρι από όλες τις απόψεις, ανάλογα που θα σπάσουν οι δείκτες. Η εικόνα των ευρωπαϊκών αγορών παραμένει bullish, καθώς το χρήμα εισρέει από μικροεπενδυτές που έμειναν εκτός αγοράς και τώρα ανακαλύπτουν τις ευκαιρίες! Οι ημερομηνίες κλειδί για την συνέχεια είναι μέσα στις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, όπου το γράφημα μας θα δείξει ποια πορεία θα ακολουθήσει και η οποία θα κρατήσει για πολύ καιρό!