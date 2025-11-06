Το εμπορικό πλεόνασμα της Βραζιλίας ενισχύθηκε τον Οκτώβριο χάρη στις εξαγωγές βασικών προϊόντων

Το εμπορικό πλεόνασμα της Βραζιλίας αυξήθηκε κατά 70,2% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων.

Η μεγαλύτερη οικονομία της Λατινικής Αμερικής κατέγραψε πλεόνασμα 7 δισ. δολαρίων για τον Οκτώβριο, πάνω από τα 6,2 δισ. που ανέμεναν οι αναλυτές του Reuters.

Η βελτίωση οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών κατά 9,1%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8% την ίδια περίοδο, σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, Βιομηχανίας, Εμπορίου και Υπηρεσιών.

Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε την τάση που είχε παρατηρηθεί νωρίτερα μέσα στο έτος, όταν οι εισαγωγές αυξάνονταν ταχύτερα από τις εξαγωγές, αντικατοπτρίζοντας την ανθεκτικότητα της βραζιλιάνικης οικονομίας παρά το υψηλό κόστος δανεισμού που στοχεύει στη συγκράτηση του πληθωρισμού.

Η άνοδος των εξαγωγών τον Οκτώβριο οφείλεται κυρίως στην αυξημένη ζήτηση για βασικά προϊόντα της βραζιλιάνικης εξαγωγικής δραστηριότητας, όπως το αργό πετρέλαιο, το σιδηρομετάλλευμα, η σόγια, ο καφές, το καλαμπόκι και το βόειο κρέας.

Λόγω του δασμού 50% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ τον Αύγουστο στις βραζιλιάνικες εξαγωγές προς τις ΗΠΑ –τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της χώρας–, οι αποστολές προς την αμερικανική αγορά μειώθηκαν κατά 37,9% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο.

Αντίθετα, οι εξαγωγές προς την Κίνα, τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της Βραζιλίας, αυξήθηκαν κατά 33,4% την ίδια περίοδο.

Σωρευτικά, το εμπορικό πλεόνασμα της Βραζιλίας ανήλθε σε 52,4 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους, μειωμένο κατά 16,6% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2024.