Eli Lilly: Δηλώνει σίγουρη για την προμήθεια χαπιών απώλειας βάρους πριν από την έγκριση στις ΗΠΑ

Η Eli Lilly δήλωσε τη Δευτέρα ότι είναι αισιόδοξη για την προμήθεια του χαπιού απώλειας βάρους πριν από την αναμενόμενη έγκρισή του στις ΗΠΑ τους επόμενους μήνες.

Το φάρμακο, το orforglipron, έχει λάβει πιστοποιητικό ταχείας εξέτασης από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), το οποίο θα μπορούσε να μειώσει τον χρόνο εξέτασης σε μόλις ένα έως δύο μήνες, σε σύγκριση με τον τυπικό χρόνο 10-12 μηνών.

«Σκοπεύουμε να το λανσάρουμε σε πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο, το συντομότερο δυνατό», δήλωσε ο Daniel Skovronsky, επικεφαλής έρευνας και ανάπτυξης της Eli Lilly, σε συνέντευξη στο Reuters, στο περιθώριο μιας σημαντικής βιομηχανικής διάσκεψης που ξεκίνησε τη Δευτέρα στο Σαν Φρανσίσκο.

Η δανική ανταγωνίστρια Novo Nordisk κυκλοφόρησε το χάπι απώλειας βάρους μιας ημερήσιας δόσης στις ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το μήνα, και η Lilly αναμένει να αντισταθμίσει το πλεονέκτημα της πρώτης στην αγορά, τονίζοντας την ευκολία χρήσης του orforglipron.

Ενώ το από του στόματος semaglutide της Novo πρέπει να λαμβάνεται το πρωί με άδειο στομάχι, 30 λεπτά πριν από το φαγητό, το ποτό ή τη χρήση οποιουδήποτε άλλου από του στόματος φαρμάκου, το χάπι της Lilly δεν έχει αυτούς τους περιορισμούς.

«Το δικό μας είναι ένα μικρό μόριο — είναι ακριβώς όπως οποιοδήποτε άλλο χάπι. Δεν επηρεάζεται από το φαγητό ή το νερό, την ώρα της ημέρας που το παίρνετε ή το αν νηστεύετε. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό είναι ένα πλεονέκτημα για τους ασθενείς που επιθυμούν αυτή την ευκολία», δήλωσε ο Skovronsky.