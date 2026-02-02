Ελβετία: Πτώση 25% στα καθαρά κέρδη της Julius Baer για το 2025

Η ελβετική τράπεζα Julius Baer ανακοίνωσε τη Δευτέρα καθαρά κέρδη ύψους 764 εκα. ελβετικών φράγκων (988 εκατ. δολάρια) για το 2025, σημειώνοντας πτώση 25% σε σχέση με το 2024, αλλά ελαφρώς πάνω από τις προσδοκίες των αναλυτών για 679 εκατομμύρια φράγκα.

Τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία αυξήθηκαν κατά 5% σε 521 δισεκατομμύρια φράγκα, σύμφωνα με την τράπεζα, με καθαρά νέα κεφάλαια ύψους 14,4 δισεκατομμυρίων φράγκων, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Zuercher Kantonalbank.

Αυτές οι εισροές και οι αυξανόμενες αποτιμήσεις των παγκόσμιων χρηματιστηριακών αγορών αντιστάθμισαν με το παραπάνω την επίδραση του ισχυρότερου ελβετικού φράγκου, ανέφερε η Julius Baer.

Η τράπεζα δεν ανακοίνωσε περαιτέρω απομειώσεις, αφού ο διευθύνων σύμβουλος Στέφαν Μπόλινγκερ αναγκάστηκε να ανακοινώσει μια σειρά αρνητικών εκπλήξεων το 2025, το πρώτο έτος της θητείας του.

«Συνολικά, το 2025 ήταν ένα επιτυχημένο έτος μετάβασης», δήλωσε ο Μπόλινγκερ.