Επιχειρηματικό περιβάλλον: Άλμα 16 θέσεων για Ελλάδα - Παγκόσμια πρωτιά

Άλμα 16 θέσεων μέσα σε τρία χρόνια στην παγκόσμια κατάταξη για το επιχειρηματικό περιβάλλον κατέγραψε η Ελλάδα σύμφωνα με τον δείκτη του Economist Intelligence Unit.

Ειδικότερα, σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2019, η κατάταξη της Ελλάδας το τέταρτο τρίμηνο του 2022 αυξήθηκε κατά 16 θέσεις που αποτελεί την καλύτερη επίδοση παγκοσμίως.

Η έκθεση μάλιστα σημειώνει ότι η σημαντική αυτή βελτίωση αντανακλά τον αντίκτυπο της σημερινής κυβέρνησης στις επιχειρήσεις καθώς και στις μεταρρυθμίσεις που προχώρησε μειώνοντας τους φόρους και αποκαθιστώντας την εμπιστοσύνη στη χώρα.

Μάλιστα, οι μεγαλύτερες βελτιώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, πριν από τις καταστροφές που προκάλεσε η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, σημειώνονται στα επιχειρηματικά περιβάλλοντα της Ελλάδας, του Κατάρ, των ΗΠΑ και των ΗΑΕ σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης.

Η μεγαλύτερη επιδείνωση σημειώνεται στη Λατινική Αμερική, την περιοχή με τη χαμηλότερη κατάταξη, καθώς και στη Ρωσία και την Ουκρανία.

