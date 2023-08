Είναι η προειδοποίηση της Microchip Technology προάγγελος αδυνατίσματος της παγκόσμιας οικονομίας;

Η Microchip Technology (MCHP NASDAQ) είναι μία πολύ σημαντική επιχείρηση στην παγκόσμια βιομηχανία μικροεπεξεργαστών αλλά δεν είναι και τόσο γνωστή στο ευρύ κοινό. Όπως διαβάζουμε σε πολύ πρόσφατο άρθρο του Barron’s, έχει πάνω από 125 χιλιάδες πελάτες ανά τον κόσμο στους οποίους πουλάει κάποια από τα πιο βασικά δομικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή ενός microchip.

Οι πελάτες της καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων καθώς είναι από τον χώρο της βαριάς βιομηχανίας, των καταναλωτικών προϊόντων, των τηλεπικοινωνιών, της αμυντικής βιομηχανίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευαστών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμφωνα με την περιγραφή του αντικειμένου δραστηριοποίησης της επιχείρησης στο Yahoo Finance, η ειδικότητά της είναι τα εξαρτήματα που σύμφωνα με την ορολογία της βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών ονομάζονται controllers αλλά τα προϊόντα της δεν περιορίζονται στα controllers.

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Αριζόνα των ΗΠΑ και η οικονομική της κατάσταση είναι εξαιρετικά καλή. Το βράδυ της προηγούμενης Πέμπτης, η επιχείρηση ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Κατά γενική ομολογία, οι επιδόσεις της ήταν πολύ ικανοποιητικές και από πλευράς κύκλου εργασιών και από πλευράς κερδοφορίας.

Όσο αφορά στην πρόβλεψη για τον κύκλο εργασιών του τρέχοντος τριμήνου, αυτή ήταν λίγο χαμηλότερη από την αναμενόμενη από τους χρηματιστηριακούς αναλυτές. Δεν ήταν όμως αυτό που ανησύχησε τους μετόχους της εταιρείας, και γενικά τους παρατηρητές της βιομηχανίας μικροεπεξεργαστών. Ήταν αυτά που είπαν οι εκπρόσωποι της διοίκησης κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης με τους αναλυτές και τους επενδυτές. Οι αξιωματούχοι της επιχείρησης είπαν πως από τις αρχές του Ιουνίου έχουν παρατηρήσει τη χειροτέρευση της κατάστασης σε τρεις τομείς.

Από τα πρακτικά της τηλεδιάσκεψης όπως τα παρουσίασε η σχετική υπηρεσία της Thomson Reuters επιχειρούμε μία – σαφώς ανεπίσημη – μετάφραση: « i) οι δραστηριότητές μας στην Κίνα ήταν πολύ πιο αδύναμες από τις προσδοκίες μας και δεν έχουν ανακάμψει από τα περσινά αναγκαστικά (λόγω πανδημίας) κλεισίματα των επιχειρήσεων και τις αργίες του Νέου Έτους του Μαρτίου 2023.

Αυτό μεταφράστηκε σε χαμηλότερες πωλήσεις και στην αύξηση του επιπέδου των αποθεμάτων στα κανάλια διανομής εντός Κίνας, ii) έχουμε αρχίσει να βλέπουμε σημάδια αδυναμίας και αβεβαιότητας στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας, ως αποτέλεσμα του υψηλού πληθωρισμού και των υψηλών επιτοκίων που περιορίζουν τις δαπάνες και iii) έχουμε αρχίσει να βλέπουμε πρώιμα σημάδια επικείμενης επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, κάτι που είναι πιο έντονο σε ορισμένους πελάτες μας που εξαρτώνται σημαντικά από εξαγωγές σε χώρες σαν την Κίνα, όπου το επιχειρηματικό περιβάλλον είναι πολύ πιο αδύναμο του αναμενομένου.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, εξακολουθούμε να λαμβάνουμε αιτήματα από τους πελάτες μας για χρονική μετάθεση ή και ακύρωση παραγγελιών, καθώς προσπαθούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά το ύψος των αποθεμάτων τους ενόψει των αδύναμων επιχειρηματικών συνθηκών και της αυξανόμενης αβεβαιότητας που αντιμετωπίζουν». Οι αξιωματούχοι της Microchip Technology πρόσθεσαν επίσης πως έχουν αρχίσει να παρατηρούν αύξηση των άμεσων και έμμεσων συνεπειών των περιορισμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην κινεζική βιομηχανία μικροεπεξεργαστών.

Σχολιάζοντας τα όσα είπαν οι αξιωματούχοι της εταιρείας, ο γνωστός αναλυτής της New Street Research Pierre Ferragu, είπε (όπως διαβάσαμε στο Barron’s) πως τα στοιχεία που παρουσίασαν στους επενδυτές θα μπορούσαν να αποτελέσουν αυτό που οι Άγγλοι ονομάζουν «το καναρίνι στο ανθρακωρυχείο» ή στο πρωτότυπο «Canary in the coalmine». [Αυτή η έκφραση έχει σχέση με την χρήση των καναρινιών ως «πειραματόζωων» μέσα στις στοές των ανθρακωρυχείων, καθώς η αδυναμία των πτηνών έδειχνε στους ανθρακωρύχους πως δεν υπήρχε αρκετό οξυγόνο].

Ο Ferragu επισήμανε πως ιστορικά παρόμοιες διαπιστώσεις και εκτιμήσεις της Microchip αποτελούν αξιόπιστη ένδειξη επικείμενων προβλημάτων στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της βαριάς βιομηχανίας.

Το αν ο Ferragu έχει δίκιο μάλλον θα το μάθουμε τους επόμενους μήνες. Πρέπει όμως να επισημάνουμε πως η Microchip δεν είναι η μόνη σημαντική επιχείρηση του κλάδου των μικροεπεξεργαστών που ενημέρωσε τους επενδυτές για προβλήματα στην ζήτηση για τα προϊόντα της. Στις 20 Ιουλίου, η μεγαλύτερη κατασκευάστρια μικροεπεξεργαστών κατά παραγγελία, η ταϊβανέζικη Taiwan Semiconductor (TSM NYSE), απογοήτευσε όσους περίμεναν μία γρήγορη ανάκαμψη της παγκόσμιας αγοράς μικροεπεξεργαστών επισημαίνοντας την μειωμένη ζήτηση στον τομέα των κινητών τηλεφώνων, την αδύναμη ζήτηση από την Κίνα και την προσπάθεια των πελατών της να διαχειριστούν το ύψος των αποθεμάτων τους.

Επίσης, παρόμοια μηνύματα ήρθαν την προηγούμενη εβδομάδα και από την Qualcomm (QCOM NASDAQ), την μεγάλη αμερικανική εταιρεία που κατασκευάζει μικροεπεξεργαστές για τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα στον κόσμο.

Όσο έμπειρος και αξιόπιστος να είναι ο Pierre Ferragu, δεν είναι υποχρεωτικό να έχει δίκιο στις εκτιμήσεις που κάνει. Πρέπει να παραδεχθούμε όμως πως οποιαδήποτε ένδειξη μείωσης της ζήτησης για μικροεπεξεργαστές, ειδικά όταν προέρχεται από μία εταιρεία όπως η Microchip που δραστηριοποιείται σε ένα τόσο ευρύ φάσμα, πρέπει να μας προβληματίζει. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί πλέον η παγκόσμια οικονομία, δεν μπορούμε να βρούμε πολλούς κλάδους που να μην χρησιμοποιούν μικροεπεξεργαστές.

Όπως κάποτε η ζήτηση για κάρβουνο και χάλυβα ήταν η βασική ένδειξη για την υγεία της παγκόσμιας οικονομίας, τώρα μπορούμε (χωρίς μεγάλη δόση υπερβολής) να υποστηρίξουμε πως το αντίστοιχο είναι η ζήτηση για microchips. Όταν λοιπόν η Microchip μας ενημερώνει πως μειώνεται η ζήτηση για microchips, καλό θα είναι να μην την αγνοήσουμε.