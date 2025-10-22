ΕΕ: Θα συμπεριλάβει δύο κινεζικά διυλιστήρια πετρελαίου και έναν έμπορο στις νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Το 19ο πακέτο κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας θα περιλαμβάνει τέσσερις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην πετρελαϊκή βιομηχανία της Κίνας και παρακάμπτουν τους δυτικούς περιορισμούς, δήλωσαν την Τετάρτη διπλωματικές πηγές της ΕΕ.

Αναφέρεται ότι στη λίστα περιλαμβάνονται δύο ανεξάρτητα κινεζικά διυλιστήρια, μία κινεζική εμπορική εταιρεία και μία ακόμα οντότητα που εμπλέκονται σε καταστρατηγήσεις κυρίως σε τομείς εκτός πετρελαίου.

Η ΕΕ έχει σκληρύνει τη στάση της απέναντι στο Πεκίνο, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες έχουν βαλτώσει. Ο απεσταλμένος της ΕΕ για τις κυρώσεις, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, δήλωσε στο Reuters νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η Κίνα εξακολουθεί να υποστηρίζει πως πραγματοποιεί μόνο «κανονικό εμπόριο» τρία χρόνια μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η ΕΕ, η Ουκρανία και οι σύμμαχοί τους θεωρούν την Κίνα κομβικό παράγοντα στην παράκαμψη των κυρώσεων από τη Μόσχα τα τελευταία δύο χρόνια.

Νέες κυρώσεις αναμένεται να υιοθετηθούν αυτή την εβδομάδα

Οι κινεζικές καταχωρίσεις δεν είναι οι πρώτες από την ΕΕ, αλλά είναι οι πιο οικονομικά σημαντικές. Σε προηγούμενα πακέτα, η ΕΕ είχε στοχοποιήσει κινεζικές οντότητες που εμπλέκονταν στην κατασκευή drones και στη ροή αγαθών διπλής χρήσης προς τη Ρωσία. Τον Ιούλιο, οι Βρυξέλλες είχαν καταχωρίσει δύο μικρές κινεζικές τράπεζες, γεγονός που ώθησε την Κίνα να αντιδράσει τον Αύγουστο με απαγόρευση δραστηριότητας σε δύο λιθουανικές τράπεζες.

Το τελικό κείμενο του πακέτου έχει εγκριθεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ, αλλά δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί λόγω επιφυλάξεων της Σλοβακίας σε άσχετα ζητήματα. Για την έγκριση των κυρώσεων απαιτείται ομοφωνία.

Οι διπλωμάτες της ΕΕ αναμένουν ότι το πακέτο, το οποίο είχε προταθεί πριν από έναν μήνα, θα εγκριθεί πριν από το τέλος της εβδομάδας.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, απαγόρευση του ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου από τον Ιανουάριο του 2027, καθώς και νέα μέτρα κατά του λεγόμενου «σκιώδους στόλου» δεξαμενόπλοιων, του ρωσικού στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος και των μετακινήσεων Ρώσων διπλωματών.

Η ΕΕ είχε θέσει στο στόχαστρο από το καλοκαίρι ορισμένα κινεζικά διυλιστήρια για αγορά ρωσικού αργού πετρελαίου από τον ήδη κυρωμένο «σκιώδη στόλο» της Μόσχας. Σε συνεργασία με την G7, η ΕΕ επιδιώκει να περιορίσει περαιτέρω τα μέσα της Ρωσίας για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, μειώνοντας ζωτικά έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Στο μεταξύ, η Βρετανία, που δεν είναι μέλος της ΕΕ, κατέταξε την περασμένη εβδομάδα, μαζί με τις ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες Rosneft και Lukoil, ένα κινεζικό διυλιστήριο και αρκετά κινεζικά λιμάνια στον κατάλογο των κυρώσεων.