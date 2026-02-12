ΕΕ: Επιταχύνει την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς για να ανταγωνιστεί ΗΠΑ και Κίνα

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν την Πέμπτη σε ένα ευρύ πλέγμα δεσμεύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς χωρίς σύνορα, με στόχο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αντεπεξέλθουν στον έντονο οικονομικό ανταγωνισμό από τις ΗΠΑ και την Κίνα.



Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε ένα βελγικό κάστρο, οι ηγέτες, τονίζοντας πόσο επείγουσα είναι η ανάγκη για δράση, συμφώνησαν να επιταχύνουν την ολοκλήρωση μιας ένωσης αποταμιεύσεων και επενδύσεων, να αναθεωρήσουν τους κανόνες συγχώνευσης για να βοηθήσουν στη δημιουργία ευρωπαϊκών πρωταθλητών, να διευκολύνουν την ίδρυση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων και να μειώσουν τη γραφειοκρατία σε όλους τους τομείς, σύμφωνα με υψηλόβαθμους αξιωματούχους της ΕΕ.

«Μία Ευρώπη, μία αγορά... αυτή είναι η φιλοδοξία μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, προσθέτοντας ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα καταπολεμήσει επίσης τα πρόσθετα επίπεδα νομοθεσίας που προσθέτουν τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή των αποφάσεων της ΕΕ.

Επιτάχυνση των δράσεων

Επίσης, θα επιτρέπεται η προτίμηση για την αγορά ευρωπαϊκών προϊόντων σε στρατηγικούς τομείς, δήλωσε η φον ντερ Λάιεν σε συνέντευξη Τύπου στο τέλος της συνάντησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τον Μάρτιο ένα σχέδιο για το πώς θα προχωρήσει η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, με στόχο οι ηγέτες να συμφωνήσουν σε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Ενώσεις αποταμιεύσεων

Πιο συγκεκριμένα, η φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ θα προχωρήσει με την επί μακρόν καθυστερημένη ένωση κεφαλαιαγορών, η οποία θα επιτρέψει την πιο παραγωγική επένδυση περίπου 10 τρισεκατομμυρίων ευρώ αποταμιεύσεων που σήμερα παραμένουν αδρανείς σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

«Συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη φάση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, η οποία περιλαμβάνει την ενοποίηση της αγοράς, την εποπτεία και την τιτλοποίηση έως τον Ιούνιο», δήλωσε.

Εάν είναι αδύνατο να προχωρήσουμε γρήγορα με όλες τις 27 χώρες της ΕΕ ταυτόχρονα, η ΕΕ θα προχωρήσει με το σχέδιο σε μια μικρότερη ομάδα τουλάχιστον 9 κρατών μελών, είπε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, μιλώντας για αυτές τις αποφάσεις για την επιτάχυνση της ενοποίησης της ενιαίας αγοράς της Ευρώπης, δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια σημαντική αλλαγή».

«Ώρα για δράση»

Ο ένας μετά τον άλλο, οι ηγέτες της ΕΕ τόνισαν ότι είναι επείγον να αναλάβουν δράση.

«Μοιραζόμαστε την ίδια αίσθηση επείγοντος. Πρέπει να επιταχύνουμε. Είμαστε συγκλονισμένοι από τον ανταγωνισμό, μερικές φορές από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τους δασμούς», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

Αντιμετώπιση των υψηλών κόστων ενέργειας

Πολλοί ηγέτες τόνισαν επίσης ότι είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕ να αναλάβει δράση για τα υψηλά ενεργειακά κόστη, καθώς η ευρωπαϊκή βιομηχανία αντιμετωπίζει τιμές ηλεκτρικής ενέργειας που είναι υπερδιπλάσιες από αυτές των ΗΠΑ και της Κίνας.

Αν και δεν ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με αυτό το θέμα, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις για το πώς θα προχωρήσει στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ τον Μάρτιο.

Αγορά άνθρακα

Εν τω μεταξύ, η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ETS), λέγοντας ότι έχει «σαφή οφέλη», αφού ορισμένοι ηγέτες κυβερνήσεων ζήτησαν την αναθεώρηση του συστήματος.

«Το σύστημα εμπορίας εκπομπών έχει σαφή οφέλη... Το ETS έχει επίσης στοιχεία που, εάν η τιμή για οποιονδήποτε λόγο είναι πολύ υψηλή ή οι οικονομικές συνθήκες είναι δύσκολες, σας επιτρέπουν να ρυθμίσετε την τιμή με το ''απόθεμα σταθερότητας της αγοράς''», είπε.