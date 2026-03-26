Δυσοίωνες οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ λόγω του πολέμου: Βλέπει επιβράδυνση της ανάπτυξης και πληθωριστικές πιέσεις

Ο πόλεμος στο Ιράν έχει σημαντικό αντίκτυπο στις προοπτικές του πληθωρισμού στις μεγάλες οικονομίες, με την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη και τη Βρετανία να αναμένεται επίσης να επιβραδυνθεί σημαντικά λόγω της σύγκρουσης.

Ο ΟΟΣΑ αναμένει τώρα ότι ο πληθωρισμός σε 20 μεγάλες οικονομίες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα διαμορφωθεί κατά μέσο όρο στο 4% φέτος, από την πρόβλεψη για επίπεδο 2,8% τον Δεκέμβριο.

Ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ αναθεωρήθηκε επίσης προς τα πάνω κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4,2%. Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο προσαρμόστηκε υψηλότερα κατά 1,5 ποσοστιαίες μονάδες, στο 4%.

«Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε μια σημαντική αλλαγή στις προοπτικές ανάπτυξης και πληθωρισμού», ανέφερε ο ΟΟΣΑ σε έκθεση.

Ενώ ο οργανισμός δεν παρείχε προοπτικές για τον παγκόσμιο πληθωρισμό, το έκανε για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικά, εξακολουθεί να αναμένει αύξηση της παραγωγής κατά 2,9%, όπως και τον Δεκέμβριο, αλλά ορισμένες περιοχές έχουν υποστεί υποβάθμιση.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε προς τα κάτω κατά 0,5%, στο 0,7%. Η αύξηση του ΑΕΠ στις 21 χώρες που χρησιμοποιούν το ευρώ αναμένεται επίσης να μετριαστεί, κατά 0,4% στο 0,8%, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

Η Ινδία και η Κίνα κατέγραψαν ανοδικές αναθεωρήσεις στον γενικό πληθωρισμό, με ελάχιστη έως καθόλου αναμενόμενη επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη.