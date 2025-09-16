Στο πολύπλοκο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί στη Γαλλία μετά από την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού και τον διορισμό του Σεμπασιάν Λεκορνί ως πρωθυπουργού αναφέρεται η ING σε ανάλυση της.

O επενδυτικός οίκος εστιάζει στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει προς τα δημοσιονομικά της η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σημειώνει ότι «ο Λεκορνί αντιμετωπίζει τώρα το δύσκολο έργο της συγκρότησης κυβέρνησης και της παρουσίασης του προϋπολογισμού για το 2026 σε ένα βαθιά κατακερματισμένο κοινοβούλιο.

Για να αποφύγει την ψήφο μη εμπιστοσύνης, πρέπει να εξασφαλίσει τη σιωπηρή υποστήριξη είτε της αριστεράς είτε της ακροδεξιάς, ένα σενάριο που είναι απίθανο, εκτός εάν ο προϋπολογισμός υποστεί σημαντικές αναθεωρήσεις.

Ως αποτέλεσμα, προβλέπουμε μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις. Εάν αυτές οι συνομιλίες στεφθούν με επιτυχία, αυτό πιθανότατα θα γίνει με κόστος μια λιγότερο αυστηρή δημοσιονομική πορεία, επιβραδύνοντας ουσιαστικά τη δημοσιονομική εξυγίανση».

Η ING υποστηρίζει ακόμα πως εάν ο νέος πρωθυπουργός δεν εξασφαλίσει μια βιώσιμη συμμαχία, αυτό θα ενίσχυε τις πιθανότητες πρόωρων βουλευτικών εκλογών.

Παράλληλα, «σύμφωνα με την άποψη μας η πιθανότητα παραίτησης του Εμανουέλ Μακρόν από την προεδρία είναι αρκετά χαμηλή αυτή τη στιγμή».

Τα προβλήματα της οικονομίας

Συνεχίζοντας, η έκθεση σημειώνει ότι η πτώση της κυβέρνησης και η χαμηλή πιθανότητα ταχείας επίλυσης της πολιτικής κρίσης έχουν προσθέσει ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας σε μια ήδη αδύναμη οικονομία. Πράγματι, η ανάπτυξη του ΑΕΠ της Γαλλίας στις αρχές του 2025 φαινόταν ανθεκτική, αλλά οι υποκείμενες αδυναμίες παραμένουν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να αυξηθούν κατά 51,1 δισ. ευρώ το 2026 χωρίς διορθωτικά μέτρα, με αποτέλεσμα το δημοσιονομικό έλλειμμα να ανέλθει στο 6,1% του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας σημαντικά τον στόχο του 4,6% που υποβλήθηκε στην ΕΕ.

Με ελάχιστες προοπτικές επίλυσης της τρέχουσας πολιτικής κρίσης και ακόμη λιγότερες πιθανότητες ταχείας επίτευξης συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2026, οι δημοσιονομικές προοπτικές αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω.

Χωρίς αλλαγή πολιτικής, το δημόσιο χρέος προβλέπεται να αυξηθεί από 113% του ΑΕΠ το 2024 σε 125,3% έως το 2029.

Η δημοσιονομική πρόκληση της Γαλλίας είναι σε μεγάλο βαθμό διαρθρωτική, λόγω των δημογραφικών τάσεων και της αδύναμης δυνητικής ανάπτυξης του ΑΕΠ.

Το ενδεχόμενο παρέμβασης της ΕΚΤ

Καταλήγοντας, η ING κάνει αναφορά στο ενδεχόμενο εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αποκλιμάκωση της γαλλικής κρίσης.

Η πολιτική κρίση έχει ήδη προκαλέσει διεύρυνση των περιθωρίων των γαλλικών κρατικών ομολόγων (OAT), αν και όχι σε επίπεδα που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης του δημόσιου χρέους.

Η ΕΚΤ διατηρεί σημαντική δύναμη για να περιορίσει την υπερβολική διεύρυνση των περιθωρίων των κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης, και οι αγορές το γνωρίζουν καλά.

Θεωρητικά, η ΕΚΤ θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το εργαλείο Προστασίας της Μετάδοσης (TPI) εάν τα αυξημένα επιτόκια των γαλλικών ομολόγων αρχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής. Αν και το TPI απαιτεί συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς κανόνες της ΕΕ, τους οποίους η Γαλλία δεν πληροί επί του παρόντος, η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι τα κριτήρια αυτά «συνεισφέρουν στη λήψη αποφάσεων και μπορούν να προσαρμοστούν δυναμικά».

Είναι απίθανο η Γαλλία να λάβει εκ των προτέρων ελεύθερη πρόσβαση, αλλά η ΕΚΤ θα ενεργοποιήσει πιθανώς το TPI εάν οι κίνδυνοι διάχυσης απειλήσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ως εκ τούτου, η απλή ύπαρξη του εργαλείου μπορεί να είναι επαρκής για να αποτρέψει την εκτίναξη των διαφορών προς τα πάνω, αποφεύγοντας έτσι μια ευρείας κλίμακας κρίση.