«Δουλειές, δουλειές, δουλειές» το σύνθημα της Τεχνητής Νοημοσύνης στο Νταβός

Το τσουχτερό κρύο, οι πολιτικές εντάσεις και οι αμφιβολίες σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη δεν κατάφεραν να περιορίσουν τον ενθουσιασμό των επιχειρηματικών ηγετών στο Νταβός για την ικανότητα της τεχνολογίας να δημιουργεί θέσεις εργασίας.

Κορυφαία στελέχη στην ετήσια συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ δήλωσαν ότι, ενώ θα χαθούν θέσεις εργασίας, θα δημιουργηθούν και νέες, με δύο από αυτούς να δηλώνουν στο Reuters ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία από εταιρείες που ούτως ή άλλως σχεδίαζαν απολύσεις.

Οι πρωτοπόροι της επέκτασης της Τεχνητής Νοημοσύνης, αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένου του γίγαντα των τσιπ Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσαν ότι η τεχνολογία προμηνύει υψηλότερους μισθούς και περισσότερες θέσεις εργασίας για υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους και χαλυβουργούς.

«Η ενέργεια δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η βιομηχανία τσιπ δημιουργεί θέσεις εργασίας. Η υποδομή δημιουργεί θέσεις εργασίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia στη συνάντηση στο ορεινό θέρετρο της Ελβετίας.

«Δουλειές, δουλειές, δουλειές», πρόσθεσε ο Χουάνγκ.

Αυτός ο αισιοδοξισμός έρχονταν σε αντίθεση με μια πιθανή εμπορική διαμάχη που είχε αντηχήσει στο Νταβός, μέχρι που ο πρόεδρος των ΗΠΑ , Ντόναλντ Τραμπ, κατέληξε σε συμφωνία για την κατάργηση των δασμών και την αποφυγή της αποσύνδεσης της ασφάλειας με την Ευρώπη σχετικά με τη Γροιλανδία.

Ωστόσο, ο σκεπτικισμός σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη συνέχιζε να σιγοβράζει κάτω από την επιφάνεια.

Οι εκπρόσωποι συζήτησαν πώς τα chatbots θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους καταναλωτές σε ψύχωση και αυτοκτονία, ενώ οι ηγέτες των συνδικάτων αμφισβήτησαν το κόστος των πρόσφατων τεχνολογικών επιτευγμάτων.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη πωλείται ως εργαλείο παραγωγικότητας, το οποίο συχνά σημαίνει να κάνεις περισσότερα με λιγότερους εργαζόμενους», δήλωσε η Κρίστι Χόφμαν, γενική γραμματέας της UNI Global Union, που αριθμεί 20 εκατομμύρια μέλη.

Τι λένε οι ειδικοί

Ο Μάθιου Πρινς, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας ασφάλειας διαδικτύου Cloudflare, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Reuters σε ένα ορεινό εστιατόριο πάνω από το Νταβός ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα συνεχίσει να εξελίσσεται και ότι οι επίμονοι προγραμματιστές θα μπορούν να ξεπεράσουν τις διακυμάνσεις της αγοράς ή της χρηματοδότησης.

Ο Πρινς, ο οποίος δήλωσε ότι προτιμά τις συναντήσεις διάρκειας έξι λεπτών στο τελεφερίκ από τις αίθουσες συνεδριάσεων χωρίς παράθυρα κατά τη διάρκεια του Νταβός, προειδοποίησε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να γίνει τόσο κυρίαρχη στο μέλλον, ώστε οι μικρές επιχειρήσεις να εξαφανιστούν, ενώ αυτόνομοι πράκτορες θα χειρίζονται τις αγοραστικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Τα τελευταία χρόνια, οι επιχειρήσεις έχουν διαμαρτυρηθεί για το πώς να ξεπεράσουν τα αποτυχημένα πιλοτικά προγράμματα Τεχνητής Νοημοσύνης και να αξιοποιήσουν την τρέλα για την Τεχνητή Νοημοσύνη που ξεκίνησε το ChatGPT το 2022.

Ο Ρομπ Τόμας, εμπορικός διευθυντής της IBM, δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει φτάσει σε ένα στάδιο όπου μπορεί να υπάρχει απόδοση της επένδυσης. «Μπορείτε πραγματικά να αρχίσετε να αυτοματοποιείτε εργασίες και επιχειρηματικές διαδικασίες», δήλωσε στο Reuters.

Ωστόσο, η PwC ανέφερε ότι μόνο ένας στους οκτώ CEO που συμμετείχαν πρόσφατα σε έρευνα της συμβουλευτικής εταιρείας πίστευε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μείωνε το κόστος και απέφερε πιο αόριστα έσοδα. Και παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το ποιο επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αντισταθμίσει τα τεράστια έξοδα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Κατίνκα Γουάλστρομ, εμπορική διευθύντρια της BNY, δήλωσε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει αποδώσει καρπούς, μειώνοντας τον χρόνο έρευνας για την προσέλκυση ενός νέου πελάτη από δύο ημέρες σε 10 λεπτά.

Και τον τελευταίο ενάμιση μήνα, έργα που η εταιρεία δικτύωσης Cisco θεωρούσε πολύ κουραστικά για να αναλάβει – απαιτώντας 19 ανθρωποέτη εργασίας – τώρα ολοκληρώνονται σε μερικές εβδομάδες, δήλωσε ο πρόεδρος της, Τζίτου Πατέλ, σε συνέντευξή του.

«Ο τρόπος με τον οποίο κωδικοποιούμε επανεξετάστηκε», δήλωσε ο Πατέλ, προσθέτοντας ότι οι προγραμματιστές λογισμικού πρέπει να υιοθετήσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο για λόγους παραγωγικότητας, αλλά και για να «παραμείνουν σχετικοί» μακροπρόθεσμα.

Σταθερός αριθμός εργαζομένων

Ο Ρομπ Γκόλντστιν, διευθύνων σύμβουλος της BlackRock, δήλωσε σε μια συνέντευξη Τύπου ότι η μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο εξασφάλισε σχεδόν 700 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρά νέα περιουσιακά στοιχεία πελατών πέρυσι, θεωρώντας την Τεχνητή Νοημοσύνη ως μέσο επέκτασης των δραστηριοτήτων της και όχι ως μέσο μείωσης του εργατικού δυναμικού.

«Εστιάζουμε ιδιαίτερα στο να διατηρήσουμε σταθερό τον αριθμό των εργαζομένων μας καθώς συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε», δήλωσε ο Γκόλντστιν.

Εν τω μεταξύ, η Amazon.com σχεδιάζει μια δεύτερη σειρά περικοπών την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου στόχου για τη μείωση περίπου 30.000 θέσεων εργασίας στην εταιρεία, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και μίλησαν στο Reuters.

Μέρος του λόγου για τον οποίο η ανησυχία για τις θέσεις εργασίας παραμένει παρά τις διαβεβαιώσεις των εταιρειών είναι ότι οι εργαζόμενοι έχουν ελάχιστη Einflussnahme στην εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης, δήλωσε ο Λουκ Τράιανγκλ, γενικός γραμματέας της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Συνδικάτων.

Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εργαζόμενοι βλέπουν την Τεχνητή Νοημοσύνη «ως απειλή», είπε.

Για τον δισεκατομμυριούχο φιλάνθρωπο και συνιδρυτή της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, ο κόσμος πρέπει να «ετοιμαστεί για τις ευκαιρίες και τις αναταραχές που θα φέρει η Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Η οικονομία σας γίνεται πιο παραγωγική», δήλωσε ο Γκέιτς στο Reuters. «Αυτό είναι συνήθως κάτι θετικό».

Ο Γκέιτς ανέφερε τη φορολόγηση των δραστηριοτήτων Τεχνητής Νοημοσύνης ως μια πιθανή ιδέα για την υποστήριξη των εργαζομένων, ενώ κάλεσε τους πολιτικούς να εξοικειωθούν περισσότερο με την τεχνολογία.

«Σίγουρα υπάρχουν προβλήματα, αλλά είναι όλα επιλύσιμα», πρόσθεσε ο ίδιος σχετικά με την Τεχνητή Νοημοσύνη γενικότερα.

Το Νταβός ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό την Πέμπτη με τον αισιοδοξία του Ίλον Μασκ, ιδρυτή της SpaceX και διευθύνοντος συμβούλου της Tesla, ο οποίος μίλησε για τον στόχο του να προστατεύσει τον πολιτισμό και να τον κάνει διαπλανητικό.

«Για την ποιότητα ζωής, είναι πραγματικά καλύτερο να κάνεις το λάθος να είσαι αισιόδοξος και να κάνεις λάθος, παρά να είσαι απαισιόδοξος και να έχεις δίκιο», δήλωσε ο Μασκ σε μια κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων, πριν τον συνοδεύσουν έξω μέσω μιας κουζίνας, αποφεύγοντας τους δημοσιογράφους που τον περίμεναν.