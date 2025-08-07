Deutsche Telekom: Αναβάθμισε τις προβλέψεις για το 2025 λόγω ισχυρών πωλήσεων

Η Deutsche Telekom AG αναθεώρησε για δεύτερη φορά φέτος προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών της για το 2025, καθώς οι ισχυρές πωλήσεις σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρώπη ενίσχυσαν τα κέρδη του δεύτερου τριμήνου, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και μισθώσεων (Ebitda AL) για το έτος αναμένεται να ξεπεράσουν τα 45 δισ. ευρώ (52,5 δισ. δολάρια), σύμφωνα με δήλωση της εταιρείας την Πέμπτη. Η μέση εκτίμηση των αναλυτών, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, ήταν στα 44,2 δισ. ευρώ.

«Καταγράφουμε για ακόμη ένα τρίμηνο σταθερή, ισχυρή ανάπτυξη και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Τιμ Χέτγκες. «Η Deutsche Telekom συνεχίζει να ηγείται του κλάδου».

Η εταιρεία είχε αναβαθμίσει τις προβλέψεις της και μετά τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου, όταν ανέμενε Ebitda AL περίπου 45 δισ. ευρώ.

Για χρόνια, η Deutsche Telekom κατάφερνε να αποφεύγει τις δυσκολίες του ευρωπαϊκού τηλεπικοινωνιακού τοπίου χάρη στη συμμετοχή πλειοψηφίας στην T-Mobile US Inc. Οι μετοχές της ενισχύονται φέτος, καθώς οι επενδυτές αναζητούν τίτλους με ανθεκτικότητα απέναντι σε δασμούς και την αδυναμία του δολαρίου.

Η T-Mobile, που δημοσίευσε τα αποτελέσματά της τον προηγούμενο μήνα, ξεπέρασε τις εκτιμήσεις για νέες συνδέσεις και αύξησε τις δικές της προβλέψεις. Ωστόσο, η εξασθένηση του δολαρίου επηρέασε αρνητικά τα έσοδα της Deutsche Telekom σε όρους ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη Ebitda AL αυξήθηκαν κατά 1,7% στα 11 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, υπερβαίνοντας την πρόβλεψη των 10,9 δισ. ευρώ.

Ο ανταγωνισμός είναι έντονος στη Γερμανία – τη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας μετά τις ΗΠΑ – με τέσσερις παρόχους κινητής τηλεφωνίας να διεκδικούν μερίδιο. Η O2 της Telefonica μείωσε τον Ιούνιο τις τιμές στο βασικό πακέτο δεδομένων, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence.

Ο συνολικός αριθμός συνδρομητών κινητής στη Γερμανία αυξήθηκε ελαφρώς, ενισχυμένος από νέο πακέτο απεριορίστων δεδομένων που λανσαρίστηκε τον Απρίλιο.

Η Deutsche Telekom αύξησε επίσης τους συνδρομητές σταθερής τηλεφωνίας στη Γερμανία, αλλά έχασε 20.000 συνδρομητές ευρυζωνικού internet προς τον ανταγωνισμό.

Η μετοχή της έχει ενισχυθεί κατά 7,3% από την αρχή του έτους, φτάνοντας τα 31,31 ευρώ.