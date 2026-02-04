Το deal SpaceX - xAI ανοίγει την πόρτα για τα μεγαλύτερα IPOs στην ιστορία

Η ανακοίνωση που εξέδωσε το βράδυ της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου η SpaceX δεν αποτέλεσε πολύ μεγάλη έκπληξη καθώς ήδη είχαν κυκλοφορήσει σχετικές πληροφορίες στον διεθνή Τύπο, με το Reuters να είναι το πρώτο που αναφέρθηκε σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο στις 29 Ιανουαρίου. Το απόγευμα της Δευτέρας το Bloomberg είχε αναφέρει πως η συμφωνία ήταν πολύ κοντά και πως ο Μασκ, ο οποίος ελέγχει πολύ σημαντικό μέρος του μετοχικού κεφαλαίου και των δύο επιχειρήσεων τις οποίες επίσης διοικεί, είχε ήδη ενημερώσει τους υπόλοιπους μετόχους τους. Όταν λοιπόν, μερικές ώρες αργότερα, εκδόθηκε η σχετική ανακοίνωση από την SpaceX, απλώς επιβεβαιώθηκε αυτό που ήδη γνωρίζαμε.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου μετά την επίσημη ανακοίνωση, η SpaceX εξαγοράζει το σύνολο των μετοχών της xAI μέσω μίας διαδικασίας που αποτίμησε την SpaceX στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια και την xAI στα 250 δισεκατομμύρια δολάρια. Η νέα SpaceX λοιπόν αποτιμάται στα 1,25 τρισεκατομμύρια δολάρια και είναι έτοιμη να κυνηγήσει τα όνειρά της (δηλαδή τα όνειρα του Ίλον Μασκ).

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που στην ουσία είναι το μήνυμα του Μασκ, βασικός στόχος της ένωσης των δύο επιχειρήσεων είναι η επιτάχυνση του μέλλοντος της ανθρωπότητας. Η εταιρεία θα είναι η πιο φιλόδοξη και καθετοποιημένη μηχανή καινοτομίας στη Γη αλλά και έξω από τη Γη (αυτό ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση). Αυτή η μηχανή καινοτομίας θα διαθέτει δραστηριότητες Τεχνητής Νοημοσύνης, πυραύλους, ιντερνετικές υπηρεσίες με βάση στο διάστημα, τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με απευθείας σύνδεση με κινητά τηλέφωνα και μία πλατφόρμα ενημέρωσης και ελεύθερης έκφρασης σε πραγματικό χρόνο που θα είναι η καλύτερη στον κόσμο.

Στο μήνυμα αυτό, ο Μασκ αναφέρεται στον στόχο ανάπτυξης data centers στο διάστημα και στο σχέδιο εκτόξευσης ενός εκατομμυρίου δορυφόρων οι οποίοι θα μπουν σε τροχιά γύρω από τη Γη, θα χρησιμοποιούν ηλιακή ενέργεια και θα αποτελέσουν τη βάση των data centers που θα υποστηρίξουν τις εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης για δισεκατομμύρια ανθρώπους και θα διασφαλίσουν το πολύ - πλανητικό μέλλον της ανθρωπότητας.

Για να γίνουν όλα αυτά όμως, θα χρειαστούν πάρα πολλά χρήματα, τα οποία δεν διέθετε η xAI που στεγάζει μέχρι τώρα τις δραστηριότητες Τεχνητής Νοημοσύνης της αυτοκρατορίας Μασκ και έχει απορροφήσει το δίκτυο X, όπως μετονομάστηκε το Twitter. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του διεθνούς Τύπου, η xAI καίει κάθε μήνα τουλάχιστον 1 δισεκατομμύριο δολάρια και είναι απολύτως βέβαιο πως για να προχωρήσουν όλα αυτά τα φιλόδοξα σχέδια του Μασκ θα χρειαστούν πολλαπλάσια κεφάλαια.

Όπως φαίνεται, ο Μασκ έχει συμπεράνει πως ο πιο σωστός τρόπος να πραγματοποιηθούν οι φιλοδοξίες του είναι η δημιουργία ενός ακόμα μεγαλύτερου εταιρικού σχήματος που θα μπει στο χρηματιστήριο και θα μπορέσει να «σηκώσει» ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό που θα καλύψει για αρκετά χρόνια τις επενδυτικές/ερευνητικές ανάγκες του. Σε άρθρα του διεθνούς Τύπου πριν τις επίσημες ανακοινώσεις για το deal, αναφερόταν πως ο στόχος της SpaceX είναι να μπει σε κάποιο χρηματιστήριο μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2026 και να αντλήσει τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια από νέους μετόχους, με την αποτίμηση της εταιρείας να εκτιμάται πως θα είναι της τάξης των 1,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Μία τέτοια αρχική δημόσια εγγραφή (IPO) θα είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία, όπως επισημαίνει το Bloomberg.

Η εξαγορά της xAI από την SpaceX θα μπορούσε ίσως να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα αλλά, κρίνοντας από τον τρόπο δράσης του Ίλον Μασκ, αυτή η αλλαγή δεν θα είναι λογικά μεγάλη. Αντίθετα, είναι πολύ πιθανόν να αυξηθούν ουσιαστικά τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρεία. Αν σκεπτόταν να αντλήσει τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια δολάρια, τώρα που στην εταιρεία περιλαμβάνονται και οι δραστηριότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης το ποσό λογικά θα είναι μεγαλύτερο, δεδομένων των αναγκών της xAI που περιγράψαμε προηγουμένως. Δεν θα αποτελούσε έκπληξη για μας ένα IPO με έσοδα της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Θεωρητικά, αυτό το ύψος κεφαλαίων δεν είναι εύκολο να αντληθεί από μία νεοεισαγόμενη επιχείρηση αλλά δεν πρόκειται για μία οποιαδήποτε εταιρεία, μιλάμε για την επιχείρηση με τα πιο φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια σε ένα πλήθος τομέων που συναρπάζουν την κοινή γνώμη και το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών επενδυτών και με επικεφαλής τον Ίλον Μασκ. Άποψή μας είναι πως ο Μασκ θα επιδιώξει να αντλήσει όσο το δυνατόν περισσότερα κεφάλαια, όχι μόνο για να διαθέτει «πυρομαχικά» για τις επενδύσεις του αλλά και να προλάβει τις άλλες τερατώδεις εισαγωγές στο χρηματιστήριο που περιμένουν πολλοί για το 2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του διεθνούς Τύπου, παρόμοιους σκοπούς με την SpaceX έχουν τα δύο μεγαλύτερα ονόματα του χώρου της Τεχνητής Νοημοσύνης, η OpenAI που διευθύνει ο Σαμ Άλτμαν και η Anthropic του Ντάριο Αμοντέι. Τις τελευταίες μέρες μάλιστα, στον διεθνή Τύπο είδαμε πολλά δημοσιεύματα σχετικά με την επιθυμία της OpenAI να επιταχύνει τις κινήσεις της προκειμένου να προλάβει την Anthropic στην κούρσα προς το χρηματιστήριο και να πραγματοποιήσει το IPO της μέσα στο 4ο τρίμηνο του 2026.

Είμαστε βέβαιοι πως έχει ήδη ξεκινήσει μία κούρσα ανάμεσα στις δύο πιο γνωστές εταιρείες που ασχολούνται αμιγώς με την Τεχνητή Νοημοσύνη. Τα ποσά που θα επιδιώξουν να αντλήσουν δεν είναι γνωστά ακόμα. Όμως είναι σαφές πως θα προσπαθήσουν να μαζέψουν όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, πιθανώς στην ίδια τάξη μεγέθους με την SpaceX. Είναι γνωστό πως οι ανάγκες τους σε κεφάλαια είναι τεράστιες και κάθε μερικούς μήνες έχουν και έναν νέο γύρο χρηματοδότησης για μερικές δεκάδες δισεκατομμύρια. Τα νέα της απορρόφησης της xAI από την SpaceX είναι σχεδόν σίγουρο πως θα κάνουν τις δύο εταιρείες να κινηθούν ακόμα πιο γρήγορα καθώς βλέπουν έναν ανταγωνιστή τους να προπορεύεται χρονικά στον δρόμο προς το IPO.

Όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή, φαίνεται πως το 2026 θα είναι η χρονιά των γιγαντιαίων IPOs. Καθώς μιλάμε για τεράστια ποσά, μπορούμε να πούμε πως αυτές οι εταιρείες θα προσπαθήσουν να «τινάξουν την μπάνκα στον αέρα», με την βοήθεια πλήθους επενδυτικών τραπεζών και των επενδυτών, ιδιωτών και θεσμικών. Αν οι συνθήκες εξακολουθήσουν να είναι ευνοϊκές και το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα παραμένει θετικό, τα σχέδια των τριών μεγάλων εταιρειών με τις οποίες ασχοληθήκαμε σήμερα μπορούν να πετύχουν, όσο φιλόδοξα και να είναι, και η εισαγωγή τους να αποδειχθεί το κυρίαρχο θέμα της χρονιάς για όλες τις διεθνείς κεφαλαιαγορές, καθώς είναι βέβαιο πως το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο από όλον τον κόσμο και όχι μόνο από τις ΗΠΑ όπου λογικά θα λάβουν χώρα τα IPOs.

Τα ποσά που θέλουν να αντλήσουν είναι τόσο μεγάλα που οπωσδήποτε θα επηρεάσουν την πορεία των χρηματιστηρίων σε όλο τον κόσμο και θα αναγκάσουν όλες τις εταιρείες που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν από τα διεθνή χρηματιστήρια να προσαρμόσουν τα σχέδιά τους και να προσπαθήσουν και αυτές να προλάβουν τα τρία mega IPOs πριν «ρουφήξουν» τη διεθνή ρευστότητα, κάτι που σίγουρα θα απασχολήσει και τις διοικήσεις των διεθνών χρηματιστηρίων.

Για να αποφύγουμε πιθανές παρεξηγήσεις, δεν υποστηρίζουμε πως τα πάντα θα παγώσουν στις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές ενόψει των τριών πολύ σημαντικών IPOs που υποθέτουμε πως θα γίνουν μέσα στη χρονιά. Αν όμως τα πράγματα εξελιχθούν όπως επιθυμούν οι τρεις επιχειρήσεις, τότε χωρίς αμφιβολία η είσοδός τους θα είναι το γεγονός της χρονιάς και τα ταμεία τους θα γεμίσουν από δισεκατομμύρια δολάρια για νέες επενδύσεις. Το πόσο καλό θα είναι αυτό γενικότερα για τις κεφαλαιαγορές είναι βέβαια ένα άλλο, πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον, ερώτημα του οποίου την απάντηση θα αργήσουμε ίσως να μάθουμε. Προς το παρόν θα αρκεστούμε στην παρακολούθηση της κούρσας προς τα μεγαλύτερα IPOs που έχουν γίνει ποτέ στην ιστορία των χρηματιστηρίων.