Η πρόσφατη εμπορική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να επηρεάσει την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, παρά την απουσία του από τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο της Deutsche Bank για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιπτώσεις της συμφωνίας αναμένεται να συμβάλουν σε μια μικρή μείωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος του Ηνωμένου Βασιλείου, λόγω των αλληλεξαρτήσεων του παγκόσμιου εμπορίου και της μειωμένης ζήτησης σε βασικούς τομείς.

Ενώ η ΕΕ εξασφάλισε μια σειρά όρων στη συμφωνία της με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός καθολικού δασμού 15% για τις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ και ενός συντελεστή 0% για επιλεγμένα προϊόντα όπως εξαρτήματα αεροσκαφών και γενόσημα φάρμακα, οι βιομηχανίες με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο θα υποστούν τις δευτερογενείς επιπτώσεις.

Οι τομείς του χάλυβα και του αλουμινίου παραμένουν ιδιαίτερα ασταθείς, με δασμούς 50% να εξακολουθούν να ισχύουν και με ασαφείς μελλοντικές ρυθμίσεις, δημιουργώντας αβεβαιότητα σε όλες τις σχετικές αλυσίδες εφοδιασμού παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου.

Οι οικονομολόγοι της Deutsche Bank ενημέρωσαν το μοντέλο εισροών-εκροών τους ώστε να αντανακλά αυτές τις νέες εξελίξεις.

Τώρα εκτιμούν ότι ο συνολικός αντίκτυπος στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούσε να αυξηθεί σε 0,15 έως 0,32 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ, από την προηγούμενη εκτίμηση που ήταν 0,13 έως 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Η αναθεώρηση αντανακλά τις αυξημένες εξωτερικές πιέσεις, ιδίως από την ασθενέστερη ζήτηση στην ΕΕ και σε άλλους σημαντικούς εμπορικούς εταίρους που επηρεάζονται από τους δασμούς των ΗΠΑ.

Από την προβλεπόμενη επίπτωση στην οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, οι εγχώριες επιπτώσεις εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μερίδιο, με μείωση 0,12 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ.

Ωστόσο, περίπου 0,05 ποσοστιαίες μονάδες, το 20% του συνολικού αντίκτυπου, προέρχεται άμεσα από τις συνέπειες της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ. Μια επιπλέον απώλεια 0,07 ποσοστιαίων μονάδων συνδέεται με τους ευρύτερους δασμούς που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ σε άλλες χώρες, υπογραμμίζοντας την έκθεση του Ηνωμένου Βασιλείου σε διαταραχές του παγκόσμιου εμπορίου.