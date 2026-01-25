Barclays, Consensus

Η ανάκαμψη των κερδών στην Ευρώπη αντιμετωπίζει νέα αβεβαιότητα, καθώς επανέρχονται οι απειλές για δασμούς, ακόμη και τώρα που αρχίζουν οι δημοσιεύσεις των εταιρικών οικονομικών αποτελεσμάτων για το δ' τρίμηνο, με φόντο την ανθεκτική ανάπτυξη και τη σταθεροποίηση των προσδοκιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Investing, οι εκτιμήσεις της Consensus δείχνουν μέτρια αύξηση των κερδών για την Ευρώπη στα τέλη του 2025, με τους αναλυτές να αναμένουν ετήσια αύξηση 1% το τέταρτο τρίμηνο, σε σύγκριση με 8% στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι ευρωπαϊκές εκτιμήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες, ιδίως στους κυκλικούς τομείς, με αποτέλεσμα οι προσδοκίες να είναι σχετικά χαμηλές εν όψει της περιόδου δημοσίευσης των κερδών.

Παράλληλα, η εικόνα της ανάκαμψης περιπλέκεται από τις νέες φήμες για δασμούς. Η Barclays ανέφερε ότι οι πρόσφατες απειλές για δασμούς που συνδέονται με γεωπολιτικές εντάσεις ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τις ευρωπαϊκές μετοχές, ιδίως των εξαγωγικών εταιρειών, σε μια περίοδο που οι αποτιμήσεις έχουν ήδη αναθεωρηθεί.

Η χρηματιστηριακή εταιρεία σημείωσε ότι οι εξαγωγικές εταιρείες επηρεάστηκαν περισσότερο από τις δυσμενείς συναλλαγματικές συνθήκες παρά από τους δασμούς το 2025, αλλά προειδοποίησε ότι τυχόν νέοι δασμοί θα εξακολουθήσουν να αποτελούν κίνδυνο για τη δυναμική των κερδών.

Η Barclays εκτιμά ότι εάν επιβληθούν οι προτεινόμενοι δασμοί 10% σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες και μεταφραστούν σε αντίστοιχες απώλειες εσόδων, τα ευρωπαϊκά κέρδη ανά μετοχή θα μπορούσαν να υποστούν πτώση περίπου 3%.

Οι τομείς με μεγαλύτερη έκθεση στα έσοδα των ΗΠΑ, όπως η υγειονομική περίθαλψη, ο ελεύθερος χρόνος, τα μέσα ενημέρωσης, το λογισμικό, τα αυτοκίνητα και τα οικιακά προϊόντα, θα επηρεαστούν περισσότερο από τους τομείς που εστιάζουν στην εγχώρια αγορά.

Παρά τους κινδύνους αυτούς, οι αναλυτές διαβλέπουν σημάδια ότι η ευρύτερη ανάκαμψη των κερδών παραμένει αλώβητη. Η IBES προβλέπει ομόφωνα αύξηση των κερδών κατά 12% για το MSCI Europe το 2026, ή 9% εξαιρουμένων των ακραίων τιμών, όπως τα αυτοκίνητα.

Το μοντέλο της Barclays δείχνει αύξηση περίπου 8%, υποστηριζόμενη από ευκολότερες συγκρίσεις σε ετήσια βάση και προσδοκίες ότι η αύξηση του ΑΕΠ των ΗΠΑ και της Ευρώπης θα υπερβεί το δυναμικό της μέχρι το τέταρτο τρίμηνο του 2026.