Cryptos: Οι αμερικανικές αρχές προειδοποιούν τις τράπεζες

Η άνοδος των κρυπτονομισμάτων μέσα στο 2023, μετά την υποχώρηση του 2022, λειτούργησε όπως η βροχή στα σαλιγκάρια. Έτσι γέμισαν και πάλι μέσα σε μια εβδομάδα όλα τα social media με διαφημιστικές αναρτήσεις με θέματα όπως «πώς να επενδύσεις τα χρήματα σου σωστά στα ψηφιακά νομίσματα», «πρακτικά μυστικά, τεχνικές, μεθόδους και έτοιμες αποδεδειγμένες στην πράξη στρατηγικές» και «πάρε τον έλεγχο της ζωής σου στα χέρια σου». Και το κερασάκι στην τούρτα να παραμένει το «πώς θα εφαρμόσεις στην πράξη όλα όσα έμαθες από την επόμενη κιόλας μέρα, ανεξάρτητα των γνώσεων που έχεις έως τώρα».

Κανείς δεν λέει «όχι», στο εύκολο χρήμα. Κανείς όμως δεν πρέπει να λέει «ναι», σε όσους το υπόσχονται. Όποτε ερχόμαστε αντιμέτωποι με παρόμοιες υποσχέσεις, οδηγίες, συστάσεις και συμβουλές, το μυαλό μας πάει στις τρεις συμβουλές που έδινε στους χρηματιστές και στους συμβούλους επενδύσεων ο Jason Zweig, συγγραφέας του βιβλίου «Your Money and Your Brain».

Τι έγραφε ο Jason Zweig;

Λέγε ψέματα σε όσους θέλουν να ακούν ψέματα και θα γίνεις πλούσιος.

Λέγε την αλήθεια σε όσους θέλουν να ακούν την αλήθεια και θα έχεις ένα καλό εισόδημα.

Λέγε την αλήθεια σε όσους θέλουν να ακούν ψέματα και θα γίνεις πτωχός.

Σήμερα λοιπόν που υπάρχουν αρκετοί αδαείς και άπληστοι, που πιστεύουν πως ξαφνικά θα γίνουν αύριο πλούσιοι, οι επιτήδειοι «σύμβουλοι» βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρόν, υποσχόμενοι εύκολα κέρδη από την ενασχόληση με τα κρυπτονομίσματα.

Ωστόσο, σε αντίθεση με τους ατρόμητους παίκτες των cryptos, με το γύρισμα του χρόνου οι ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές του τραπεζικού συστήματος των ΗΠΑ, όπως είναι το Board of Governors of the Federal Reserve System (Federal Reserve), η Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) και το Office of the Comptroller of the Currency (OCC) δημοσίευσαν τις θέσεις τους για τα κρυπτονομίσματα και το ρίσκο που εμπεριέχουν για το τραπεζικό σύστημα.

Ποια είναι τα σημεία κλειδιά που σημειώνουν οι αμερικανικές αρχές στην κοινή ανακοίνωση τους;

Το ρίσκο απάτης και ψηφιακής εξαπάτησης μεταξύ των συμμετεχόντων στο οικοσύστημα των cryptos.

Οι νομικές ασάφειες σχετικά με πρακτικές θεματοφυλακής και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας πάνω στα cryptos.

Τα ανακριβή και απατηλά δεδομένα καθώς και οι αδιαφανείς παρουσιάσεις των εταιρειών – ανταλλακτηρίων, που δεν κατοχυρώνουν τα αντισυμβαλλόμενα μέρη.

Η υψηλή μεταβλητότητα των τιμών των cryptos, που δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα στις χρηματορροές και στις «εγγυήσεις» που παρέχουν οι εταιρείες που διαχειρίζονται crypto-assets.

H μετάδοση του ρίσκου ανάμεσα στο οικοσύστημα των cryptos και στις διαδικασίες της πραγματικής οικονομίας, όπως είναι ο δανεισμός, η παροχή εγγυήσεων, οι χρηματοδοτήσεις, είναι υπαρκτή, αφού σε κάποια σημεία άπτονται. Διότι με ευθύνη των τραπεζών, των επενδυτικών οίκων και της SEC, έχουν αυξηθεί τα ωσμωτικά φαινόμενα ανάμεσα σε αυτά τα δυο διακριτά συστήματα.

Όπως βλέπουμε ούτε η Fed, ούτε η FDIC, ούτε το OCC, απαγορεύουν ή αποτρέπουν τις τράπεζες από το να εμπλακούν με συγκεκριμένα επενδυτικά εργαλεία και προϊόντα όπως είναι τα cryptos. Πώς θα μπορούσαν άλλωστε; Απλά επισημαίνουν εκτός από όσα αναφέραμε, τους κινδύνους και το βαθμό ρίσκου όσον αφορά στην προστασία των πελατών τους, το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τις επαφές με τα αποκεντρωμένα συστήματα συναλλαγών, τα νομικά κενά και τους κινδύνους απώλειας περιουσιακών στοιχείων.

Και είναι προφανές πως όταν κάτι αποτελεί ρίσκο για τις τράπεζες, τότε αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο για τους ιδιώτες παίκτες των κρυπτονομισμάτων.