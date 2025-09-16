Commerzbank: Αύξησε την τιμή - στόχο του χρυσού ενόψει της απόφασης Fed για τα βασικά επιτόκια

Οι αναλυτές της Commerzbank αναθεώρησαν την πρόβλεψή τους για τις τιμές του χρυσού έως το τέλος του έτους, επικαλούμενοι εκτιμήσεις για «ελαφρώς περισσότερες» μελλοντικές μειώσεις επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ από όσες προεξοφλούν οι αγορές.

Την Τρίτη ο χρυσός άγγιξε νέο ιστορικό υψηλό, πλησιάζοντας τα 3.700 δολάρια ανά ουγγιά, ενισχυμένος από την αποδυνάμωση του δολαρίου ενόψει της απόφασης της Fed την Τετάρτη. Στις 07:01 (ET), το spot gold αυξήθηκε κατά 0,4% στα 3.694,73 δολάρια/ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια Δεκεμβρίου κέρδιζαν 0,4% στα 3.732,10 δολάρια/ουγγιά. Την προηγούμενη συνεδρίαση το πολύτιμο μέταλλο είχε ήδη σημειώσει άνοδο 1%, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ.

Η άνοδος στηρίζεται στην εκτίμηση ότι η Fed - επιδιώκοντας να στηρίξει μια εξασθενημένη αγορά εργασίας παρά τον επίμονο πληθωρισμό - θα προχωρήσει σε μείωση επιτοκίου κατά 25 μονάδες βάσης στο τέλος της συνεδρίασης της 16-17 Σεπτεμβρίου, την πρώτη από τον Δεκέμβριο του 2024. Τα χαμηλότερα επιτόκια τείνουν να ευνοούν τον χρυσό και τα μέταλλα, μειώνοντας το κόστος ευκαιρίας έναντι των κρατικών ομολόγων. Η Commerzbank προβλέπει συνολικά μειώσεις 75 μονάδων βάσης ως το τέλος του έτους και ακόμη 125 μονάδων το 2026 - ελαφρώς περισσότερες από τις προσδοκίες της αγοράς. Τα επιτόκια βρίσκονται σήμερα στο εύρος 4,25%-4,5%.

Η περαιτέρω πτώση του δολαρίου και οι πολιτικές εξελίξεις στην Ουάσινγκτον ενίσχυσαν την ελκυστικότητα του μετάλλου ως ασφαλές καταφύγιο. Η Γερουσία επικύρωσε τον Στίβεν Μίραν, οικονομικό σύμβουλο του Τραμπ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Fed, γεγονός που οι επενδυτές ερμήνευσαν ως πιθανή πίεση για στενότερη σύμπλευση της Τράπεζας με τον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, εφετείο των ΗΠΑ μπλόκαρε την προσπάθεια του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποπέμψει τη διοικητή Λίζα Κουκ, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα θα συμμετάσχει στη συνεδρίαση της Fed αυτή την εβδομάδα· ο Τραμπ αναμένεται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο.