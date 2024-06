CNBC: Οι δασμοί των ΗΠΑ στα κινέζικα αυτοκίνητα μπορεί να μην αποφέρουν καρπούς

Όλο και περισσότερο προβληματίζει τις παγκόσμιες αυτοκινητοβιομηχανίες η ανάλογη αγορά της Κίνας.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές της δεκαετίας του 1980, η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία μετά βίας υπήρχε. Σήμερα η χώρα έχει την ικανότητα να κατασκευάζει περίπου 40 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, αρκετά για να προμηθεύει τον μισό κόσμο.

Μόνο στην Κίνα πωλήθηκαν περίπου 25 εκατομμύρια αυτοκίνητα το 2023, σύμφωνα με την Dunne Insights, εταιρεία που παρακολουθεί την αγορά αυτοκινήτων στην Κίνα και σε άλλες ασιατικές χώρες. Με την παραγωγή να έχει αυξηθεί, η χώρα ψάχνει να ξεφορτωθεί το πλεόνασμα, και αναζητά ολοένα και περισσότερες εξαγωγές. Έτσι, κατά το 2023, εξήγαγε αυτοκίνητα σε περισσότερες από 100 χώρες, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Dunne Insights, Μάικλ Ντιουν.

Η Dunne και άλλοι γνώστες λένε ότι είναι θέμα χρόνου να φτάσουν αυτοκίνητα με κινεζική επωνυμία στις ΗΠΑ. Άλλωστε, εταιρίες όπως η Volvo και η θυγατρική της Polestar, ανήκουν ήδη σε μια κινεζική εταιρεία, την Geely, παρόλο που οι μάρκες εδρεύουν στη Σουηδία.

«Την αποκαλώ ο μεγάλος Γκοτζίλα», είπε ο Ντουν αναφερόμενος στην Κίνα. «Ο κόσμος δεν έχει δει ποτέ μια αυτοκινητοβιομηχανία αυτού του μεγέθους και της κλίμακας».

Σύμφωνα με έρευνες που επικαλείται το CNBC, μεγάλο μερίδιο των Αμερικανών αγοραστών, ειδικά οι νεότεροι, θα προτιμούσαν να αγοράσουν ένα κινεζικό αυτοκίνητο, παρά τον γενικότερο προβληματισμό που επικρατεί για τη συγκεκριμένη αγορά, αλλά και τις προτάσεις πολλών γερουσιαστών για επιβολή δασμών.

Εντούτοις, δεν αφουγκράζονται όλοι αυτόν τον ενθουσιασμό. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, εισήγαγε τον περασμένο μήνα αυστηρούς δασμούς στα κινεζικά ηλεκτρικά οχήματα, διπλασιάζοντας ουσιαστικά την τιμή, η οποία πριν από αυτή την κίνηση ξεκινούσε από 11.500 δολάρια. Η κυβέρνηση λέει ότι οι κινεζικές εταιρείες έχουν επωφεληθεί από την κρατική υποστήριξη και οι κινεζικές εισαγωγές ηλεκτρικών οχημάτων απειλούν τις μεγάλες επενδύσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν προς αυτή την κατεύθυνση.

Κάποιοι πολιτικοί έχουν προχωρήσει παραπέρα. Ο γερουσιαστής Σέροντ Μπράουν, είπε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, «Οι δασμοί δεν αρκούν. Πρέπει να απαγορεύσουμε τα κινεζικά αυτοκίνητα στις ΗΠΑ».

