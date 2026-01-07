Η Chevron Corp και το επενδυτικό fund ιδιωτικών κεφαλαίων Quantum Energy Partners επιδιώκουν να καταθέσουν κοινή προσφορά για τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία του ρωσικού ενεργειακού κολοσσού Lukoil, ο οποίος τελεί υπό κυρώσεις, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Τετάρτη.

Οι δύο εταιρείες σχεδιάζουν να μοιραστούν τα περιουσιακά στοιχεία -αξίας 22 δισ. δολαρίων- μεταξύ τους, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία, ανέφερε η εφημερίδα επικαλούμενη πηγές με γνώση του θέματος.

Η Quantum ηγείται της συμφωνίας, η οποία αφορά το σύνολο του διεθνούς χαρτοφυλακίου της Lukoil, σύμφωνα με το δημοσίευμα των FT. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, διυλιστήρια, καθώς και περισσότερα από 2.000 πρατήρια καυσίμων σε όλη την Ευρώπη, την Ασία και τη Μέση Ανατολή.

Η Lukoil και η Rosneft -οι μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ρωσίας- βρέθηκαν αντιμέτωπες με αυστηρές αμερικανικές κυρώσεις τον Οκτώβριο του 2025, στο πλαίσιο της προσπάθειας της Ουάσινγκτον να αυξήσει την πίεση προς τη Μόσχα ώστε να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία.

Η Lukoil είχε αφήσει να εννοηθεί ήδη από τον Οκτώβριο ότι σκοπεύει να πουλήσει τα διεθνή της περιουσιακά στοιχεία λόγω των κυρώσεων. Η εταιρεία έχει προσελκύσει προσφορές από αρκετούς μεγάλους «παίκτες», μεταξύ των οποίων η Carlyle και ο όμιλος International Holding Company από το Άμπου Ντάμπι.

Ωστόσο, οποιαδήποτε πώληση αναμένεται να τεθεί υπό αυστηρό έλεγχο από τις αμερικανικές αρχές. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει τονίσει ότι η περικοπή των εσόδων της Ρωσίας από το πετρέλαιο αποτελεί βασικό μέσο πίεσης προς τη Μόσχα για την επίτευξη εκεχειρίας.