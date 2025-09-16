«Συντριβή» υπέστησαν την Τρίτη οι μετοχές του αμερικανικού ομίλου RCI Hospitality στην Wall Street, αφού οι εισαγγελικές αρχές της Νέας Υόρκης ανακοίνωσαν κατηγορίες σε ανώτατα στελέχη της εταιρείας για τη συμμετοχή τους σε ένα σχέδιο φορολογικής απάτης και δωροδοκίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.

Στο κλείσιμο της συνεδρίασης του αμερικανικού χρηματιστηρίου, οι μετοχές της εταιρείας έπεφταν άνω του 17%.

Όπως μετέδωσε το investing.com, η πολιτειακή έρευνα υποστηρίζει πως στελέχη της RCI φέρονται να δωροδόκησαν έναν ελεγκτή του υπουργείου Φορολογίας και Οικονομικών της Νέας Υόρκης, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή άνω των 8 εκατομμυρίων δολαρίων σε φόρους πωλήσεων προς την πόλη της Νέας Υόρκης και την πολιτεία από το 2010 έως το 2024.

Μια 79-σημείων κατηγορία που αποκαλύφθηκε την Τρίτη κατηγορεί την RCI, πέντε από τα στελέχη της, συμπεριλαμβανομένου του Διευθύνοντος Συμβούλου, και τρία στριπτιζάδικα που ανήκουν στην RCI στο Μανχάταν για συνωμοσία, δωροδοκία και φορολογική απάτη, μεταξύ άλλων εγκλημάτων.

«Τα στελέχη της RCI χρησιμοποίησαν χωρίς ντροπή τα στριπτιζάδικα τους για να δωροδοκήσουν και να αποφύγουν την καταβολή εκατομμυρίων δολαρίων σε φόρους» σημειώνεται στην ανακοίνωση.