Βρετανία: Πάνω από τις εκτιμήσεις οι λιανικές πωλήσεις τον Αύγουστο

Σε επίπεδα που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στη Βρετανία για τον Αύγουστο, φανερώνοντας την «ανθεκτικότητα» των καταναλωτών απέναντι στις επίμονες πληθωριστικές πιέσεις.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η βρετανική στατιστική υπηρεσία (ONS), οι online πωλήσεις και οι πωλήσεις σε φυσικά καταστήματα σε μηνιαίο επίπεδο αυξήθηκαν κατά 0,5% μετά από άνοδο 0,5% τον Ιούλιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν άνοδο 0,4%.

Η ONS ανέφερε πως ο καλός καιρός συνέβαλε στην αύξηση των πωλήσεων ενδυμάτων και αρτοσκευασμάτων, αντισταθμίζοντας τη μείωση στις πωλήσεις καταστημάτων υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Σύμφωνα με το Bloomberg, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι καταναλωτές αγνόησαν τις προειδοποιήσεις για περικοπές θέσεων εργασίας, επιβράδυνση των αυξήσεων των μισθών και αύξηση των τιμών κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Δεδομένου ότι η αύξηση των μισθοδοτικών δαπανών κατά 26 δισεκατομμύρια λίρες (35 δισεκατομμύρια δολάρια) από το κυβερνών Εργατικό Κόμμα του Κιρ Στάρμερ ήταν υπεύθυνη για μεγάλο μέρος αυτών των ανησυχιών, η αύξηση των λιανικών πωλήσεων θα προσφέρει τώρα κάποια ανακούφιση στην υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς.

Η κυβέρνηση δεν μπορεί να αντέξει περισσότερη επιφυλακτικότητα από τους καταναλωτές — οι οποίοι αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των δαπανών — καθώς προσπαθεί να εξισορροπήσει τον προϋπολογισμό εν μέσω ενός δύσκολου κλίματος ανάπτυξης.

«Πονοκέφαλος» ο κρατικός δανεισμός για την Ριβς

Σε ξεχωριστά στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η ONS, ο δανεισμός της κυβέρνησης μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου ανήλθε συνολικά σε 83,8 δισεκατομμύρια λίρες (113,39 δισεκατομμύρια δολάρια), 11,4 δισεκατομμύρια λίρες περισσότερο από τις προβλέψεις του Γραφείου Προϋπολογισμού (OBR) νωρίτερα φέτος.

Το Γραφείο Εθνικών Στατιστικών ανέφερε ότι μόνο τον Αύγουστο, η κυβέρνηση δανείστηκε σχεδόν 18 δισεκατομμύρια λίρες.

Το OBR είχε προβλέψει υπέρβαση 12,5 δισεκατομμυρίων λιρών για τον Αύγουστο.

Τα εν λόγω στοιχεία έρχονται ενόψει του προϋπολογισμού που θα παρουσιάσει η Ριβς τον Νοέμβριο και εν μέσω πιέσεων προς το Λονδίνο για περικοπές στα δημόσια οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου.