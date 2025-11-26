Βρετανία: Η Ριβς ανακοίνωσε αύξηση φόρων κατά 26 δισ. λίρες - Πρωτοφανές περιστατικό με το OBR

Αύξηση της φορολογίας κατά περίπου 26 δισ. βρετανικές λίρες προβλέπεται στον Προϋπολογισμό του Ηνωμένου Βασιλείου που παρουσίασε η υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης του Κιρ Στάρμερ, Ρέιτσελ Ριβς, μιλώντας την Τετάρτη στην Βουλή των Κοινοτήτων.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι νέες αυξήσεις που ανακοίνωσε η Ριβς οποίες έρχονται λίγο περισσότερο από ένα χρόνο μετά την εντολή της Reeves για αυξήσεις φόρων ύψους 40 δισεκατομμυρίων λιρών - τις μεγαλύτερες από τη δεκαετία του 1990.

Είχε υποσχεθεί ότι οι αυξήσεις του περασμένου έτους θα ήταν εφάπαξ.

«Χωρίς αμφιβολία, θα αντιμετωπίσουμε και πάλι αντίσταση. Ωστόσο, δεν έχω δει ακόμα ένα αξιόπιστο ή πιο δίκαιο εναλλακτικό σχέδιο για τους εργαζόμενους», δήλωσε η Ριβς, υπό τις επευφημίες των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος στο κοινοβούλιο.

«Ζητώ από όλους να συνεισφέρουν, αλλά μπορώ να διατηρήσω αυτή τη συνεισφορά όσο το δυνατόν χαμηλότερη, διότι σήμερα θα προχωρήσω σε περαιτέρω μεταρρυθμίσεις του φορολογικού μας συστήματος, ώστε να γίνει πιο δίκαιο και να διασφαλιστεί ότι οι πλουσιότεροι θα συνεισφέρουν περισσότερο».

Το Reuters σημειώνει ακόμα πως το γραφείο εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της χώρας (OBR) παρουσίασε απρόσμενα την έκθεση του για την πορεία της βρετανικής οικονομίας πριν από την ομιλία της Ριβς, προκαλώντας μεγάλες πιέσεις τόσο στην λίρα όσο και στο χρηματιστήριο του Λονδίνου.

Η Ριβς είχε υποσχεθεί να λάβει «δίκαιες και απαραίτητες αποφάσεις» για τη βελτίωση της χώρας και την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης, αλλά αναγνώρισε τη δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων.

Αν και οι επόμενες εθνικές εκλογές στη Βρετανία δεν προγραμματίζεται να γίνουν πριν από το 2029, η πολιτική της Ριβς και του Στάρμερ έχει αμφισβητηθεί εντός του Εργατικού Κόμματος.

Το OBR ανέφερε ότι το περιθώριο – το ποσό των επιπλέον δαπανών ή των φορολογικών περικοπών που μπορεί να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση, παραμένοντας εντός των δημοσιονομικών κανόνων – ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 22 δισεκατομμύρια λίρες (28,9 δισεκατομμύρια δολάρια) σε διάστημα πέντε ετών.