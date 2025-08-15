Βρετανία: Αρνείται να διασώσει τη βιομηχανία βιοαιθανόλης που επλήγη από τη συμφωνία Τραμπ

Η βρετανική βιομηχανία βιοαιθανόλης βρίσκεται αντιμέτωπη με άμεση κατάρρευση, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δεν θα προσφέρει οικονομική στήριξη σε έναν κλάδο που επλήγη σοβαρά από τη συμφωνία δασμών που υπεγράφη με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Λάβαμε τη δύσκολη απόφαση να μην προσφέρουμε άμεση χρηματοδότηση, καθώς δεν θα είχε αξία για τον φορολογούμενο ούτε θα έλυνε τα μακροπρόθεσμα προβλήματα του κλάδου», δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τη συμφωνία εμπορίου που υπεγράφη επί πρωθυπουργίας της Τερέζα Μέι, οι δασμοί 19% που ίσχυαν στη Βρετανία για τις εισαγωγές αμερικανικής αιθανόλης μειώθηκαν στο μηδέν, εντός ποσοστώσεων 1,4 δισ. λίτρων — ποσότητα που αντιστοιχεί στο μέγεθος ολόκληρης της αγοράς αιθανόλης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στη βόρεια Αγγλία λειτουργούν δύο μεγάλες μονάδες παραγωγής βιοαιθανόλης: το εργοστάσιο Vivergo της Associated British Foods (AB Foods) και η μονάδα της Ensus, που ανήκει στον γερμανικό όμιλο Sudzucker. Μαζί καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της βρετανικής παραγωγικής δυναμικότητας.

Η AB Foods είχε ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι θα κλείσει το εργοστάσιο Vivergo έως τον Σεπτέμβριο, εάν η κυβέρνηση δεν προχωρήσει σε πακέτο στήριξης, ενώ και η Ensus είχε προειδοποιήσει για πιθανό κλείσιμο.

Εκπρόσωπος της AB Foods δήλωσε ότι είναι «βαθιά λυπηρό το γεγονός ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μην στηρίξει ένα σημαντικό εθνικό περιουσιακό στοιχείο». Η Ensus δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Οι δύο εταιρείες υποστηρίζουν ότι η εμπορική συμφωνία, σε συνδυασμό με τους ισχύοντες κανονισμούς που δίνουν πλεονέκτημα στους Αμερικανούς παραγωγούς, έχουν καταστήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον αβίωτο. Ο κλάδος απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η βιοαιθανόλη παράγεται από καλλιέργειες όπως το σιτάρι και χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή πιο «καθαρής» βενζίνης όσο και για την παραγωγή βιώσιμων αεροπορικών καυσίμων.