Αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κάμψη της ιστορίας της βρίσκεται η παγκόσμια αγορά smartphones για το 2026, καθώς σύμφωνα με νέες εκθέσεις των κορυφαίων εταιρειών αναλύσεων IDC και Counterpoint Research, η έλλειψη εξαρτημάτων μνήμης και η επακόλουθη εκτόξευση των τιμών οδηγούν τον κλάδο σε ελεύθερη πτώση.

Το «κανιβαλιστικό» φαινόμενο της ΤΝ

Η αιτία της κρίσης δεν εντοπίζεται στη χαμηλή ζήτηση, αλλά στην αδυναμία της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παγκόσμια εμμονή με την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχει αναγκάσει τους κατασκευαστές ημιαγωγών να δώσουν απόλυτη προτεραιότητα στους «Hyperscalers» (Amazon, Meta, Google).

Όπως εξηγεί ο Tarun Pathak της Counterpoint, οι εταιρείες μνήμης ζητούν από τους κατασκευαστές smartphones να περιμένουν πρώτα τις υποδομές ΤΝ και αυτή η ανακατανομή των πόρων έχει προκαλέσει κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των καρτών RAM, οι οποίες είναι απαραίτητες τόσο για ένα κινητό τηλέφωνο όσο και για τα τεράστια data centers της ΤΝ.

Οι αριθμοί της κρίσης

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές.

Smartphones: Αναμένεται πτώση 12% έως 13% στις παγκόσμιες αποστολές, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα από το 2013.

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (PC): Η αγορά προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 11%.

Η IDC, που αρχικά προέβλεπε ανάπτυξη 2% για τα smartphones φέτος, αναγκάστηκε να αλλάξει άρδην την εκτίμησή της λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των τελευταίων μηνών.

«Η κατάσταση επιδεινώθηκε δραματικά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Οι προηγούμενες προβλέψεις μας υποτίμησαν το μέγεθος της έλλειψης που προκαλεί η ζήτηση για AI», επισημαίνει ο Bryan Ma, αντιπρόεδρος έρευνας της IDC.

Το τέλος των «φθηνών» συσκευών;

Η κρίση φαίνεται πως αλλάζει οριστικά το τοπίο της αγορά και καθώς το κόστος των εξαρτημάτων αυξάνεται, οι κατασκευαστές αναμένεται να μετακυλήσουν το κόστος στον καταναλωτή, οδηγώντας σε υψηλότερες τιμές λιανικής, να εγκαταλείψουν τα οικονομικά μοντέλα (low-end), καθώς το περιθώριο κέρδους σε αυτά εξανεμίζεται από το κόστος της μνήμης και τέλος να εστιάσουν σε premium συσκευές, όπου η Apple και η Samsung διατηρούν πλεονέκτημα λόγω ισχυρότερης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η «αντεπίθεση» των μεταχειρισμένων

Μέσα σε αυτό το ζοφερό περιβάλλον, μοναδικός κερδισμένος αναδεικνύεται η δευτερογενής αγορά. Με τις τιμές των καινούργιων συσκευών στα ύψη, όλο και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στα μεταχειρισμένα ή ανακατασκευασμένα (refurbished) τηλέφωνα, με τα μοντέλα των Apple και Samsung να διατηρούν την υψηλή «ελκυστικότητά» τους.

Οι αναλυτές δεν βλέπουν «φως στο τούνελ» πριν από τα τέλη του 2027, όταν και αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία νέες μονάδες παραγωγής μνήμης. Μέχρι τότε, η αγορά θα παραμείνει όμηρος της έλλειψης chips, με τους καταναλωτές να κρατούν τις συσκευές τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.