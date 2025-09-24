Οι μετοχές της κατασκευάστριας ιατρικού εξοπλισμού Gerresheimer κατέρρευσαν έως και 38% την Τετάρτη, μετά την ανακοίνωση της γερμανικής χρηματοπιστωτικής ρυθμιστικής αρχής ότι διερευνάται ύποπτη παραβίαση των λογιστικών κανόνων.

Η εποπτική αρχή BaFin δήλωσε ότι θα εξετάσει τις οικονομικές καταστάσεις της Gerresheimer από τις 30 Νοεμβρίου 2024, προσθέτοντας ότι η εταιρεία ενδέχεται να έχει αναγνωρίσει έσοδα από ορισμένα συμβόλαια με πελάτες προτού αυτά πραγματοποιηθούν στην πραγματικότητα, όπως αναφέρει το Investing.

Στις 09:19 GMT, η μετοχή σημείωνε πτώση 20%, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών.

Η Gerresheimer ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι τα έσοδα που βρίσκονται υπό διερεύνηση, τα οποία αναγνωρίστηκαν στο πλαίσιο των λεγόμενων συμφωνιών «bill-and-hold» στη χρήση 2024, ανήλθαν σε ένα «χαμηλό διψήφιο εκατομμύριο ποσό».

Η εταιρεία τόνισε ότι τα συνολικά έσοδα για τη χρήση 2024 ανήλθαν σε 2,04 δισ. ευρώ (2,40 δισ. δολάρια) και ότι πιστεύει πως τα αποτελέσματα «αναγνωρίστηκαν δεόντως» σύμφωνα με τους λογιστικούς κανονισμούς.

«Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την έρευνα της εποπτικής αρχής. Η διαφάνεια, η συμμόρφωση και η εταιρική διακυβέρνηση είναι πολύ σημαντικές για εμάς», ανέφερε σε δήλωσή του ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Wolf Lehmann.

Η Gerresheimer πρόσθεσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με την BaFin.

Ο όμιλος, του οποίου τα προϊόντα περιλαμβάνουν ενέσεις για φάρμακα απώλειας βάρους, φιαλίδια και εισπνευστήρες, είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι ο οικονομικός διευθυντής Bernd Metzner θα αντικατασταθεί από τον Lehmann, εξωτερικό στέλεχος με προϋπηρεσία στο private equity.

Η εταιρεία είχε δηλώσει τότε ότι ο Metzner παραιτήθηκε κατόπιν δικού του αιτήματος.

Ο Metzner είχε βρεθεί στο επίκεντρο μετά την αποτυχημένη πώληση της Gerresheimer σε χρηματοοικονομικούς επενδυτές και την πτώση της μετοχής, με τον ακτιβιστή επενδυτή Active Ownership Capital (AOC) να ζητά πρόσφατα την επανεξέταση της θέσης του.

Η AOC, βασικός μέτοχος της Gerresheimer, είχε δηλώσει προηγουμένως ότι βλέπει σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας αξίας στην εταιρεία και είχε καλέσει για στρατηγική αναθεώρηση, αποτελώντας τον δεύτερο ακτιβιστή επενδυτή που ζητά κάτι τέτοιο.

Η ευαισθησία γύρω από τη λογιστική συμμόρφωση έχει αυξηθεί μετά την κατάρρευση της εταιρείας ηλεκτρονικών πληρωμών Wirecard το 2020, λόγω «τρύπας» 1,9 δισ. ευρώ στον ισολογισμό της, γεγονός που έφερε τους ρυθμιστές στο προσκήνιο, αφού χρειάστηκαν χρόνια για να διερευνήσουν τις κατηγορίες εις βάρος της.