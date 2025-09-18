«Βολές» του Πεκίνου στην ΕΕ: «Άδικος» ο χαρακτηρισμός των κινεζικών οχημάτων ως «απλώς οικονομικά»

Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου προέτρεψε την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χαρακτηρίζει «άδικα» τα κινεζικά αυτοκίνητα ως απλώς οικονομικά (good value for money), καθώς η Ένωση αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της ασιατικής χώρας.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ είναι πλήρως ικανοί να προσαρμοστούν στον ανταγωνισμό της αγοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος Χε Γιαντόνγκ, προσθέτοντας ότι ο προστατευτισμός δεν μπορεί να σταματήσει τις ισχυρές δυνάμεις της αγοράς.

Τα προϊόντα της ΕΕ είναι ευπρόσδεκτα στην κινεζική αγορά, δήλωσε ο Χε, εκφράζοντας την προθυμία του να προωθήσει τη συνεργασία στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.