«Βολές» του Πεκίνου στην ΕΕ: «Άδικος» ο χαρακτηρισμός των κινεζικών οχημάτων ως «απλώς οικονομικά»
18/09/2025 • 10:33
Το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου προέτρεψε την Πέμπτη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μην χαρακτηρίζει «άδικα» τα κινεζικά αυτοκίνητα ως απλώς οικονομικά (good value for money), καθώς η Ένωση αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό από τους κατασκευαστές αυτοκινήτων της ασιατικής χώρας.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων της ΕΕ είναι πλήρως ικανοί να προσαρμοστούν στον ανταγωνισμό της αγοράς, δήλωσε ο εκπρόσωπος Χε Γιαντόνγκ, προσθέτοντας ότι ο προστατευτισμός δεν μπορεί να σταματήσει τις ισχυρές δυνάμεις της αγοράς.

Τα προϊόντα της ΕΕ είναι ευπρόσδεκτα στην κινεζική αγορά, δήλωσε ο Χε, εκφράζοντας την προθυμία του να προωθήσει τη συνεργασία στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

