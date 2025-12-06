Γιατί η BofA είναι αρνητική για τις ευρωπαϊκές αγορές

Αρνητική δηλώνει η Bank of America για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια το 2026, καθώς εκτιμά ότι ο δείκτης Stoxx 600 θα σημειώσει πτώση 8% στις 530 μονάδες έως το δεύτερο τρίμηνο, για να ανακάμψει στη συνέχεια και να κλείσει τη χρονιά περίπου στα σημερινά επίπεδα.

Οι αναλυτές του επενδυτικού οίκου εκτιμούν ότι το 2026 θα χαρακτηριστεί από αυξημένους μακροοικονομικούς κινδύνους, υποχώρηση της παγκόσμιας δυναμικής και πιθανή διεύρυνση των risk premia. Σε αυτό το περιβάλλον, η σύσταση της BofA για τους επενδυτές είναι σαφής: Ενίσχυση των αμυντικών κλάδων και περιορισμός της έκθεσης σε χρηματοοικονομικούς και κυκλικούς τομείς.

Συγκεκριμένα, η Bank of America συστήνει overweight θέσεις σε αμυντικούς κλάδους όπως οι φαρμακευτικές, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, οι τηλεπικοινωνίες και το λογισμικό.

Underweight προτείνει σε τράπεζες και ασφαλιστικές, κεφαλαιουχικό εξοπλισμό και κατασκευές. Αρνητικός εμφανίζεται ο οίκος και απέναντι στον ενεργειακό τομέα, λόγω των προβλέψεων για ασθενέστερες τιμές του πετρελαίου.

Γιατί οι αμυντικοί κλάδοι επιστρέφουν στο προσκήνιο

Μετά από μια χρονιά πιέσεων, εξαιτίας της ανθεκτικής παγκόσμιας ανάπτυξης και των συμπιεσμένων risk premia, οι προοπτικές για τους αμυντικούς τομείς βελτιώνονται.

Οι αναλυτές προβλέπουν επιβράδυνση των δεικτών PMIs, πιθανή «κοιλιά» στην επενδυτική δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και αυξημένους κινδύνους στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ. Οι παράγοντες αυτοί τείνουν να οδηγούν σε υψηλότερα risk premia και, κατά συνέπεια, σε υπεραποδόσεις των αμυντικών μετοχών.

Οι τράπεζες υπήρξαν οι μεγάλοι κερδισμένοι του 2025, όμως τα θεμελιώδη δεδομένα δείχνουν πλέον κόπωση. Με την προοπτική για χαμηλότερους PMIs, πτώση των αποδόσεων των ομολόγων και ευρύτερα spreads στα εταιρικά ομόλογα, οι αναλυτές αναμένουν ότι η επιβάρυνση από την μακροοικονομία θα υπερισχύσει της καλής μικροοικονομικής εικόνας.