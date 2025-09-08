Tο βλέμμα των αγορών σε ομόλογα και ΕΚΤ

Η εβδομάδα που διανύουμε είναι μια από τις πιο καίριες εβδομάδες για την τάση των χρηματαγορών, καθώς σήμερα αναμένουμε τις εξελίξεις όσον αφορά την ψήφο εμπιστοσύνης που ζήτησε ο πρωθυπουργός της Γαλλίας Φρανσουά Μπαϊρού, ενώ την Πέμπτη αναμένεται η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Την ίδια στιγμή περιμένουμε ένα πλήθος μακροοικονομικών γεγονότων, όπως τα στοιχεία για το γερμανικό εμπόριο σήμερα, τα στοιχεία για τη Βιομηχανική Παραγωγή στη Γαλλία αύριο Τρίτη, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ την Πέμπτη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γερμανία και το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλείου την Παρασκευή.

Επίσης αυτή την Παρασκευή αναμένεται η αξιολόγηση της Γαλλίας από τη Fitch.

Στην τελική ευθεία του γαλλικού δράματος

Από τις 25 Αυγούστου που προκήρυξε ο Γάλλος Πρωθυπουργός Φρανσουά Μπαϊρού την ψηφοφορία της 8ης Σεπτεμβρίου για την ψήφο εμπιστοσύνης από το γαλλικό κοινοβούλιο, ο δείκτης CAC 40 έχει υποχωρήσει πέριξ του 4%, ενώ η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να διακρατήσουν τα γαλλικά 10ετή κρατικά ομόλογα έναντι των γερμανικών ομολόγων παραμένει πέριξ των 80 μονάδων βάσης, ήτοι κοντά στα υψηλά επίπεδα που είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια της πολιτικής κρίσης του περασμένου έτους και περίπου 10 μονάδες βάσης υψηλότερα από ό,τι πριν πάρει το πολιτικό στοίχημα της ψήφου εμπιστοσύνης ο Μπαϊρού.

Οι αισιόδοξοι βέβαια προτιμούν να επικεντρώνονται στο γεγονός ότι τις τελευταίες ημέρες η αγορά επανέκτησε την ψυχραιμία της με την απόδοση του γαλλικού 10ετούς να αποκλιμακώνεται πέριξ του 3,449% από 3,62% μετά την ανακοίνωση για την ψήφο εμπιστοσύνης.

Η περαιτέρω πορεία όμως θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις αυτής της εβδομάδας, καθώς θα υποδείξουν κατά πόσον το πολιτικό προσωπικό της Γαλλίας κατανοεί το διακύβευμα που αφορά τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας, με ένα έλλειμμα πέριξ του 5,4% και την χώρα να κατέχει την τρίτη θέση στην Ευρωζώνη στον δείκτη Χρέος/ΑΕΠ ο οποίος αγγίζει το 114%.(σ.σ:η στήλη διατηρεί μια μικρή ελπίδα ότι όπως και στην Ελλάδα το 2015, έτσι και στη Γαλλία η οικονομική πραγματικότητα μπορεί εν τέλει να «προσγειώσει» το πολιτικό προσωπικό).

Υπενθυμίζουμε ότι η Γαλλία οδηγήθηκε σε τρεις διαδοχικές κυβερνήσεις σε λίγο περισσότερο από έναν χρόνο και τίποτα δεν δείχνει πως μια τέταρτη κυβέρνηση υπό τις παρούσες συνθήκες θα τα πάει καλύτερα όσον αφορά την έγκριση και την υλοποίηση του προϋπολογισμού, που θα εξοικονομίσει 44 δισ. ευρώ το 2026 με στόχο να φέρει το έλλειμμα πέριξ του 4,6% και εν συνεχεία σε ευθυγράμμιση με το ανώτατο όριο της ΕΕ του 3% έως το 2029.

Ανάλογα τις εξελίξεις, οι επενδυτές αυτή την εβδομάδα μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με ένα ακόμη αδιέξοδο για τον γαλλικό προϋπολογισμό τους επόμενους μήνες, την προοπτική νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών και ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις για παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν.

Υπενθυμίζουμε ότι αν σήμερα καταρρεύσει η γαλλική κυβέρνηση, τα σενάρια είναι τρία: O πρόεδρος Μακρόν μπορεί να ορίσει νέο πρωθυπουργό, να ζητήσει συγκατάθεση για ανασχηματισμό ή να προκηρύξει πρόωρες εκλογές, με τις 7500, τις 7200 και τις 6350 μονάδες να αποτελούν τα αντίστοιχα προπύργια για τον CAC-40 για το καθένα από αυτά τα σενάρια.

Όπως γίνεται κατανοητό το τρίτο σενάριο –εκ νέου εκλογές- είναι το πιο δύσκολο και μπορεί να τινάξει στον αέρα την εταιρική και καταναλωτική εμπιστοσύνη και να επηρεάσει τα γαλλικά ομόλογα, τις μετοχές των γαλλικών εισηγμένων, ειδικά των τραπεζών και των εταιρειών που εξαρτώνται από τη γαλλική οικονομία. (σ.σ: Αυτό που «σώζει» μέχρι στιγμής τουλάχιστον τον CAC 40 ,είναι ότι αποτελείται ως επί το πλείστον από εταιρείες με μεγάλο κύκλο εργασιών στο εξωτερικό).

Αν το ασφάλιστρο απόδοσης των γαλλικών ομολόγων έναντι των γερμανικών κρατικών ομολόγων αυξηθεί περαιτέρω των 80 μονάδων βάσης- κάτι πολύ πιθανόν σε περίπτωση πρόωρων εκλογών- τότε δύσκολα να μην επηρεαστεί και η αγορά των μετοχών, καθότι οι υψηλότερες αποδόσεις των ομολόγων σημαίνουν υψηλότερο κόστος δανεισμού, μειώνοντας τα διαθέσιμα κεφάλαια για ανάπτυξη, ειδικά για τις μικρότερες εταιρείες.

Πάντως στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι συμφωνούμε με το ρεπορτάζ του Βloomberg, σύμφωνα με το οποίο όσοι γνωρίζουν τον τρόπο σκέψης του Μακρόν, εκτιμούν ότι ο Γάλλος Πρόεδρος επιδιώκει να αποφύγει πάση θυσία την επιλογή των εκλογών, δεδομένου του κινδύνου να τις κερδίσει η Ακροδεξιά. Το πιο πιθανό είναι να επιδιώξει να διορίσει μια νέα κεντρώα υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Τέλος, πολλά θα εξαρτηθούν από τις συγκεντρώσεις την Τετάρτη και τη γενική απεργία στις 18 Σεπτεμβρίου, ενώ κρίσιμη θα είναι και η ετυμηγορία των οίκων αξιολόγησης όσον αφορά την πιθανή υποβάθμιση της Γαλλίας.

Η Fitch έχει προγραμματίσει να αξιολογήσει τη Γαλλία την Παρασκευή, ακολουθούμενη από την DBRS στις 19 Σεπτεμβρίου, την Scope στις 26 Σεπτεμβρίου, την Moody’s Ratings στις 24 Οκτωβρίου και την S&P Global στις 28 Νοεμβρίου.

Μας περιμένει λοιπόν μια παρατεταμένη δύσκολη περίοδος για τις γαλλικές μετοχές και τα γαλλικά ομόλογα.

Αν δε οι εξελίξεις οδηγήσουν τις αποδόσεις των γαλλικών κρατικών ομολόγων σε δραματικά επίπεδα, τότε δεν αποκλείεται να προκληθεί μια συνολική απώλεια της επενδυτικής εμπιστοσύνης σε διεθνές επίπεδο.

Η ΕΚΤ θα συνεδριάσει εν μέσω αυξημένης αστάθειας

Ένα άλλο σημείο καμπής αυτή την εβδομάδα είναι η συνεδρίαση της ΕΚΤ την Πέμπτη.

Η Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα στο 2% και η Κριστίν Λαγκάρντ να κρατήσει σκόπιμα κλειστά τα χαρτιά της όσον αφορά τις μελλοντικές αποφάσεις για τα επιτόκια, κάτι άλλωστε για το οποίο μας έχει ήδη προειδοποίησει στον απολογισμό της συνεδρίασης του Ιουλίου για τη νομισματική της πολιτική.

Αν και αναμένεται ότι η Λαγκάρντ θα ερωτηθεί σχετικά με την αβεβαιότητα στη Γαλλία κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραδοσιακά ακολουθεί την ανακοίνωση των νομισματικών αποφάσεων της ΕΚΤ, το πιο πιθανόν είναι να αποφύγει να απαντήσει με ακρίβεια για το πώς τοποθετείται η ΕΚΤ απέναντι στο αδιέξοδο της δημοσιονομικής εξυγίανσης της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης.

Είναι όμως σημαντικό η Κριστίν Λαγκάρντ να ξεκαθαρίσει την Πέμπτη ότι η η ΕΚΤ θα παραμείνει στην πρώτη γραμμή άμυνας σε περίπτωση μιας νέας κρίσης χρέους.

Πιστεύουμε ότι οι όποιες δηλώσεις της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ θα αναλυθούν ακριβώς μέσα από αυτό το πρίσμα των ενδείξεων σχετικά με την προθυμία της να βοηθήσει στον περιορισμό μιας πιθανής αναταραχής στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων από τη Γαλλία.

Πέραν του γαλλικού θέματος, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονται και οι προβλέψεις της Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων τριμηνιαίων προβλέψεων της ΕΚΤ από τότε που η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξε σε εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ βάση της οποίας πολλά ευρωπαϊκά προϊόντα θα έχουν δασμούς 15%.

