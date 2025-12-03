Barclays: Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των κορυφαίων 5 τεχνολογικών εταιρειών στα 100 δισ. δολάρια το 2026

Οι χρηματοδοτικές ανάγκες των πέντε κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών των ΗΠΑ θα μπορούσαν να φθάσουν τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026, δήλωσε η Μέγκαν Γκρέιπερ, παγκόσμια επικεφαλής των αγορών κεφαλαίου χρέους της Barclays, την Τετάρτη.

Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας στρέφονται επιθετικά προς τις αγορές χρέους στην προσπάθειά τους να κατασκευάσουν κέντρα δεδομένων έτοιμα για τεχνητή νοημοσύνη, μια αλλαγή για τις εταιρείες της Silicon Valley που συνήθως βασίζονταν σε μετρητά για τη χρηματοδότηση των επενδύσεών τους.

Από τον Σεπτέμβριο, η έκδοση δημόσιων ομολόγων από τέσσερις από τις μεγαλύτερες εταιρείες cloud computing και πλατφορμών τεχνητής νοημοσύνης, γνωστές ως «hyperscalers», έχει φτάσει τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια.