Οι προσδοκίες των επενδυτών για μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο παρέμειναν κοντά σε πρόσφατα χαμηλά, μετά την καθυστερημένη δημοσίευση των αμερικανικών στοιχείων για την απασχόληση, που έδωσαν μια ανομοιογενή εικόνα της οικονομικής δυναμικής.

Η αναφορά για τις θέσεις εργασίας εκτός αγροτικού τομέα τον Σεπτέμβριο — η πρώτη που δημοσιεύθηκε μετά τη διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, η οποία πάγωσε τα ομοσπονδιακά στατιστικά για εβδομάδες — έδειξε γενική ανθεκτικότητα αλλά υποκείμενη αδυναμία, ενισχύοντας την άποψη ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) ενδέχεται να έχει περιορισμένο περιθώριο για περαιτέρω χαλάρωση.

Η οικονομία πρόσθεσε 119.000 θέσεις εργασίας τον Σεπτέμβριο, δηλαδή περισσότερες από διπλάσιες των 50.000 που περίμεναν οι οικονομολόγοι. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4% από 4,3%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2021.

Η οικονομολόγος της Bank of America, Σρούτι Μίσρα, θεωρεί το ευρύτερο υπόβαθρο της αγοράς εργασίας ως τον βασικό παράγοντα. Η τράπεζα υποστηρίζει ότι μεγάλο μέρος της φετινής αδυναμίας στην αγορά εργασίας οφείλεται σε διαταραχές τόσο στην πλευρά της προσφοράς όσο και στη ζήτηση. Οι θέσεις εργασίας ψύχθηκαν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ελαφρά, αλλά η Μίσρα επισημαίνει ότι το ποσοστό ανεργίας παραμένει ιστορικά χαμηλό.

Στην τελευταία της ανάλυση, η τράπεζα επισημαίνει απότομη πτώση της προσφοράς εργασίας στο μέλλον, λόγω πολύ πιο αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής. Η Μίσρα εκτιμά ότι η καθαρή μετανάστευση θα μειωθεί περίπου στις 380.000 άτομα τον επόμενο χρόνο — πολύ κάτω από τον μέσο όρο των 2,1 εκατομμυρίων κατά την περίοδο 2020–23. Αυτό το έλλειμμα αντιστοιχεί σε ένα σοκ προσφοράς εργασίας περίπου 90.000 εργαζομένων ανά μήνα σε σχέση με τα πρόσφατα πρότυπα.

Με λιγότερους εργαζόμενους να εισέρχονται στην αγορά εργασίας, η Μίσρα αναμένει ότι ο ρυθμός αύξησης των θέσεων εργασίας που απαιτείται για να διατηρηθεί σταθερό το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί περίπου στις 20.000 ανά μήνα. Αυτή η δυναμική, λέει η Μίσρα, θα κρατήσει το ποσοστό ανεργίας σχετικά σταθερό, ακόμη και αν οι αυξήσεις των θέσεων εργασίας επιβραδυνθούν.

Η BofA προβλέπει μόνο μια μικρή αύξηση της ανεργίας, που θα φτάσει περίπου στο 4,5% στις αρχές του επόμενου έτους, και υποστηρίζει ότι η αγορά εργασίας θα παραμείνει κοντά στην πλήρη απασχόληση.

Ως αποτέλεσμα, η τράπεζα βλέπει «περιορισμένο περιθώριο για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων από τη Fed», προσθέτοντας ότι η επίμονη πληθωριστική πίεση ενισχύει την άποψή της ότι «δεν θα υπάρξουν άλλες μειώσεις επιτοκίων υπό τον πρόεδρο Πάουελ».