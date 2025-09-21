Bank of America: H αποδολαριοποίηση συμβαίνει, αλλά όχι όπως νομίζουμε

Το αμερικανικό δολάριο σημείωσε άνοδο αυτή την εβδομάδα, χάρη στις θετικές ειδήσεις για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ, ενώ το ιαπωνικό γιεν ενισχύθηκε μετά από μια σχετικά επιθετική συνεδρίαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας.

Το δολάριο ενισχύθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, μετά την ανακοίνωση στοιχείων που έδειξαν ότι ο αριθμός των Αμερικανών που υπέβαλαν νέες αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, αντιστρέφοντας την αύξηση της προηγούμενης εβδομάδας.

Σύμφωνα με το Investing, οι αρχικές αιτήσεις για κρατικά επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν κατά 33.000 σε 231.000, μετά από εποχική προσαρμογή, για την εβδομάδα που έληξε στις 13 Σεπτεμβρίου. Οι αιτήσεις την προηγούμενη εβδομάδα είχαν αυξηθεί στα 264.000, ένα επίπεδο που είχε παρατηρηθεί για τελευταία φορά τον Οκτώβριο του 2021.

Ωστόσο, σε σημείωμα προς τους πελάτες τους, οι στρατηγικοί αναλυτές της Bank of America (BofA) υπογράμμισαν την «ανανεωμένη αδυναμία του δολαρίου», καθώς «οι επενδυτές επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην αντιστάθμιση του συναλλαγματικού κινδύνου του δολαρίου». Τους τελευταίους τρεις μήνες, ο δείκτης του δολαρίου έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 1%.

«Αυτό θα παραμείνει ένα θέμα για κάποιο χρονικό διάστημα, καθώς αναμένουμε ότι το δολάριο θα υποτιμηθεί περαιτέρω από τα υπερτιμημένα επίπεδα», έγραψαν. «Κατά την άποψή μας, η διατήρηση μιας θετικής στάσης απέναντι στις αμερικανικές μετοχές είναι συμβατή μόνο με την κατάλληλη αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου αυτής της έκθεσης».

Πρόσθεσαν ότι, ενώ η μετατόπιση των συναλλαγματικών αποθεμάτων μακριά από το δολάριο ήταν «σταδιακή», η διαδικασία της «αποδολαριοποίησης» —η διαδικασία με την οποία οι χώρες μειώνουν την εξάρτησή τους από το δολάριο στις διεθνείς συναλλαγές και τα αποθέματα— ήταν «εμφανής».

Αντίθετα, οι διαχειριστές αποθεματικών έχουν δηλώσει μια προτίμηση προς την κατοχή μη παραδοσιακών νομισμάτων αποθεματικών, όπως το αυστραλιανό και το καναδικό δολάριο, «καθώς και την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νομίσματα» από τις λεγόμενες χώρες «BRICS», όπως η Βραζιλία, η Ρωσία, η Ινδία, η Κίνα και η Νότια Αφρική, ανέφεραν οι αναλυτές της BofA.