Η Bank of America Securities ανέφερε ότι οι πελάτες της γύρισαν ξανά σε πωλήσεις αμερικανικών μετοχών την περασμένη εβδομάδα, μετά από μια σύντομη περίοδο αγοράς στη διόρθωση, με επικεφαλής τις εκροές από θεσμικούς επενδυτές και hedge funds.

Η αναστροφή αυτή ήρθε καθώς ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 1,7%, με εκροές 2,1 δισ. δολαρίων από μετοχές να υπερβαίνουν τις εισροές 1,2 δισ. δολαρίων σε ETF μετοχών.

Οι θεσμικοί πελάτες, που είχαν πραγματοποιήσει σχεδόν ρεκόρ αγορών την προηγούμενη εβδομάδα, ήταν οι μεγαλύτεροι καθαροί πωλητές, ενώ τα hedge funds διεύρυναν το κύμα πωλήσεων για έκτη συνεχόμενη εβδομάδα.

Οι λιανικοί επενδυτές ήταν αγοραστές για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, προτιμώντας μετοχές μεσαίας κεφαλαιοποίησης, μετά την προηγούμενη αγορά σε όλες τις κατηγορίες μεγεθών.

Οι εταιρικές επαναγορές μετοχών αυξήθηκαν μετρίως με την έναρξη της εποχής ανακοινώσεων κερδών, ενώ οι επαναγορές 52 εβδομάδων ως ποσοστό κεφαλαιοποίησης της αγοράς «συνεχίζουν να μειώνονται από τον Μάρτιο και βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2024», όπως σημείωσε η αναλύτρια Τζιλ Κάρι Χολ σε σημείωμά της.

Η πώληση εστιάστηκε κυρίως σε τεχνολογικούς και χρηματοοικονομικούς τίτλους. Ο κλάδος τεχνολογίας κατέγραψε την πρώτη εκροή μετά από τρεις εβδομάδες, ενώ οι χρηματοοικονομικές μετοχές σημείωσαν εκροές για όγδοη φορά σε εννέα εβδομάδες, παρά τα «θετικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου και τις ανησυχίες για μακροοικονομικές αβεβαιότητες και τα ‘cockroaches’ πιστωτικού κινδύνου», σύμφωνα με την Χολ.

Η Χολ επεσήμανε ότι ο μέσος όρος των εισροών τεσσάρων εβδομάδων για τις χρηματοοικονομικές μετοχές ήταν πάνω από δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο τους.

Οι καταναλωτικές βασικές μετοχές προσέλκυσαν τις μεγαλύτερες εισροές, ακολουθούμενες από τον τομέα ακινήτων και τις πρώτες ύλες, με τον τελευταίο να καταγράφει «τις πιο επίμονες πρόσφατες εισροές» από τον Ιούλιο.

Στον χώρο των ETF, η ζήτηση συνέχισε να ευνοεί στρατηγικές αξίας έναντι ανάπτυξης για πέμπτη συνεχόμενη εβδομάδα, με εισροές σε όλες τις κατηγορίες μεγεθών και στυλ.