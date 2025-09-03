Αυστραλία: Ξεπέρασε τις προβλέψεις η ανάπτυξη της οικονομίας για το δεύτερο τρίμηνο

Πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκε η οικονομική ανάπτυξη στην Αυστραλία για το δεύτερο τρίμηνο του 2025αθώς οι ισχυρές ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες συνέβαλαν στη στήριξη της δραστηριότητας και στην αντιστάθμιση της μικρότερης συμβολής των εξαγωγών ορυκτών.

Όπως ανακοινώθηκε την Τετάρτη, το ΑΕΠ της Αυστραλίας «έτρεξε» σε τριμηνιαίο επίπεδο ,ε ρυθμό 0,6% έναντι 0,2% στο πρώτο τρίμηνο του έτους και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν ανάπτυξη 0,5%.

Σε ετήσιο επίπεδο η αυστραλιανή οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,8% έναντι 1,3% στο πρώτο τρίμηνο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ανάπτυξη 1,6%.

Το investing.com μετέδωσε πως η υποτονική εγχώρια κατανάλωση και η χαμηλότερη οικονομική συμβολή των εξαγωγών εμπορευμάτων ήταν οι δύο μεγαλύτεροι παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά το ΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τετάρτης. Ωστόσο, το συνολικό αποτέλεσμα σηματοδότησε μια ισχυρή ανάκαμψη από την υποτονική ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου, όπου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες είχαν πλήξει την ανάπτυξη.

Τόσο οι δαπάνες των νοικοκυριών όσο και οι διακριτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με τις εκπτώσεις και τις προσφορές στο τέλος του οικονομικού έτους να ενισχύουν τις δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά και αναψυχή.

Οι κρατικές δαπάνες συνέβαλαν επίσης στο ΑΕΠ, ειδικά εν μέσω μιας σειράς κοινωνικών παροχών και επιδομάτων για τα νοικοκυριά. Οι αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν επίσης.

Ωστόσο, οι δημόσιες επενδύσεις μειώθηκαν κατά τη διάρκεια του τριμήνου και αποτέλεσαν τον μεγαλύτερο παράγοντα που έπληξε την ανάπτυξη, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Οι κρατικές δαπάνες για δημόσιες υποδομές μειώθηκαν, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις παρέμειναν επίσης υποτονικές εν μέσω της συνεχιζόμενης επιφυλακτικότητας σχετικά με τα επιτόκια στην Αυστραλία.

Το καθαρό εμπόριο συνέβαλε οριακά στο ΑΕΠ, με τις εξαγωγές, ειδικά αυτές των εμπορευμάτων, να προσθέτει 0,1% στο ΑΕΠ.